Au procès de Nicolas Zepeda, la douleur abyssale de la mère de Narumi Kurosaki

"Que justice soit rendue": la douleur et l'impossible deuil de la mère et des proches de Narumi Kurosaki, jeune fille "merveilleuse" dont le corps n'a jamais été retrouvé, ont bouleversé mercredi la cour d'assises du Doubs qui juge le Chilien Nicolas Zepeda, accusé de l'avoir assassinée.

"Je suis psychiquement détruite et j'ai une grande méfiance à l'égard des humains, j'ai abandonné toute activité professionnelle et je m'isole sans voir personne, c'est la raison pour laquelle j'ai perdu l'habitude de la parole", a confié à la barre Taeko Kurosaki, la mère de l'étudiante de 21 ans qui n'a plus été revue depuis décembre 2016.

Le son de sa voix résonnait pour la première fois depuis le début de ce procès, le 29 mars. Toute de noir vêtue, Taeko Kurosaki a commencé par implorer, tête courbée, la "patience" de la cour pour son débit saccadé, elle qui était auparavant "plutôt bavarde de nature".

D'une voix entrecoupée de sanglots, le regard fixé vers le sol, elle a décrit Narumi pendant de longues heures, cette enfant "merveilleuse" et "gaie" qui "étudiait à la lueur de l'aube" pour ne pas déranger sa famille.

Cette enfant à laquelle "tout réussissait" et qui faisait la fierté de cette mère divorcée et de ses deux sœurs cadettes.

En 2015, Narumi Kurosaki s'épanouit dans ses études à l'Université de Tsukuba, non loin de Tokyo. "Hélas, c'est dans ce contexte qu'elle rencontra Nicolas Zepeda", regrette sa mère, relevant la tête pour la première fois pour regarder droit devant elle.

- La France, "son rêve" -

Sur le banc des accusés, Nicolas Zepeda l'observe, avec cette allure impassible dont il ne se départit quasiment jamais. "Pour moi la famille de Narumi était ma famille", avait-il pourtant écrit à un cousin dans un message lu à l'audience mercredi.

La mère de Narumi décrit de quelle manière le Chilien s'est introduit dans leur famille jusqu'à devenir envahissant, jusqu'à "voler" Narumi à ses sœurs.

Elle finira par dresser sur le pupitre devant elle le portrait de la jeune fille, souriante et radieuse, qu'elle tenait serré sur son cœur et emballé dans un tissus fleuri depuis son arrivée à Besançon.

La jeune femme de 21 ans s’envole ensuite pour la France, "son rêve", afin de poursuivre ses études à Besançon et rompt avec son petit ami chilien en octobre 2016.

"Épanouie" et "indépendante", selon ses proches, elle savoure cette nouvelle vie française et entame une nouvelle idylle avec un Français, Arthur Del Piccolo. Les amoureux s’inondent de messages tendres et multiplient les sorties.

"J'ai vécu une très belle histoire d'amour, une relation intime que je chéris encore aujourd'hui", a témoigné Arthur Del Piccolo mercredi. "On s'aimait et on se le disait".

Mais le 5 décembre, il reçoit un message de rupture brutal. Dans "l'incompréhension", il ressent alors "un mélange de colère et de tristesse", avant que l'inquiétude ne le gagne progressivement.

- "Que justice soit rendue" -

Les enquêteurs estimeront par la suite que Nicolas Zepeda était l'auteur de ce message et qu'il entendait ainsi retarder le lancement des recherches de Narumi, disparue ce jour-là.

Depuis le début de son procès, le Chilien conteste obstinément avoir tué Narumi Kurosaki qu'il continue d'évoquer comme une "disparue".

Arthur Del Piccolo a exigé mercredi des "réponses" de l'accusé, dont le dernier interrogatoire est prévu jeudi.

Le Français de 26 ans qui s'est constitué partie civile a témoigné en visioconférence depuis un tribunal de Tokyo, ville où il réside actuellement, pour rappeler la "mémoire de Narumi" et demander "que justice soit rendue".

"Qu'est ce qui s'est passé dans la nuit du 4 au 5 décembre 2016 ? Pourquoi, comment, dans quelles circonstances est-elle morte ?", a-t-il lancé à l'adresse de Nicolas Zepeda.

"Et surtout, la question la plus importante, où est le corps de Narumi ? Nous avons besoin de ces réponses pour faire notre deuil", l'a-t-il interrogé.

Chemise blanche impeccable et cravate sombre, Nicolas Zepeda n'a pas réagi.

Le verdict de la cour d'assises du Doubs est attendu le 12 avril.