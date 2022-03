Au procès du car de Rochefort, des "trous de mémoire" qui "passent mal"

Au procès du drame du car de Rochefort (Charente-Maritime), où six adolescents sont décédés le 11 février 2016, les parties civiles et leurs avocats ont dénoncé mardi "les trous de mémoire" du conducteur du camion qui a présenté pour la première fois ses "regrets".

"Tanguy avait la vie devant lui et c'était mon fils unique. Vous avez ruiné ma vie M. Saurel, les trous de mémoire ça va bien 5 minutes". Devant le tribunal correctionnel de La Rochelle, Isabelle Bouteille, qui a perdu son garçon de 15 ans, a exprimé sa frustration face aux déclarations du conducteur du camion, Mathieu Saurel, jugé pour "homicides et blessures involontaires".

Pour Me Stéphane Ferry qui défend trois familles, "le trou noir passe mal". "Les victimes auraient aimé entendre reconnaître cette erreur aux conséquences effroyables", a-t-il dit au début des plaidoiries des parties civiles, au nombre de 42.

Mathieu Saurel conduisait le camion-benne qui avait littéralement cisaillé le flanc d'un car scolaire arrivant en sens inverse. A l'origine du choc, la ridelle du camion, cette pièce métallique maintenant en place le chargement sur le côté, qui avait été laissée ouverte en position horizontale à 90 degrés.

"Les trous noirs, on ne peut pas l'entendre, il y a une évidence qui est claire: vous êtes parti la ridelle ouverte", a insisté Me Brice Giret, autre avocat de parties civiles.

Depuis lundi, le prévenu de 29 ans a reconnu à demi-mots, le visage tordu par les larmes, son imprudence, tout en évoquant ce "trou noir" entre son départ de l'entrepôt de son ex-employeur Eiffage et la collision. "Le trou noir, c'est que je me souviens pas", a expliqué mardi le jeune homme, pourtant décrit comme très consciencieux. "Pour moi, elle n'était pas ouverte, mais les témoignages et expertises prouvent le contraire", a admis l'ex-chauffeur, aujourd'hui préparateur de commandes.

"Cette affaire me hantera toute ma vie comme les autres ici. Je tiens à présenter mes plus profonds regrets aux familles et aux blessés", a-t-il ajouté.

Six adolescents de 15 à 18 ans avaient été tués et deux autres jeunes blessés grièvement dans cet accident qui a traumatisé la région. Certaines familles n'avaient pas pu voir le corps de leur enfant. "Certains ont été décapités, il faut dire les choses", a lâché Me Stéphane Ferry.

Les réquisitions du parquet sont attendues dans l'après-midi. Le prévenu encourt 5 ans de prison et 75.000 euros d'amende.