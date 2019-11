Au procès du Mediator, quelques regrets de l'ex-numéro 2 de Servier

"On aurait dû...", "il aurait fallu": l'ex-numéro 2 du groupe Servier, Jean-Philippe Seta, a exprimé quelques regrets jeudi au procès du scandale sanitaire du Mediator, mais en tentant de minimiser son rôle et en trouvant des excuses au laboratoire pharmaceutique.

"Je suis écrasé, bouleversé par ce cortège de tragédies", déclare le prévenu à la barre. L'homme de 66 ans, costume sombre, a la voix assurée du chef qu'il a été, les mains posées sur le pupitre.

Jean-Philippe Seta est le principal prévenu parmi les personnes physiques: il encourt cinq ans de prison, jugé notamment pour "homicides involontaires", "blessures involontaires" et "tromperie sur les risques inhérents à l'utilisation du Mediator". Ce médicament, commercialisé entre 1976 et 2009, est tenu pour responsable de centaines de morts.

M. Seta, fils et petit-fils de médecin, débute son audition en décrivant son ascension au sein des laboratoires Servier, où il est entré en 1984. Il passait pour le bras droit de Jacques Servier, le chef tout puissant des laboratoires décédé en 2014.

S'il reconnaît avoir été le numéro 2, il affirme qu'il y avait "six numéros 2". Il nie aussi avoir fait partie du "cabinet du président", réservé aux "happy few". Et sous le feu de nombreuses questions, il renvoie vers Emmanuel Canet, représentant des laboratoires au procès, parce qu'il "connaît mieux le sujet".

La présidente Sylvie Daunis l'interroge sur les raisons de l'inaction des laboratoires après de premiers signaux dans les années 90, comme "le cas Chiche", du nom d'une alerte lancée par un cardiologue marseillais.

"A posteriori, nous n'avons pas accordé assez d'importance" à ce cas, admet M. Seta. Mais il enchaîne: ce dossier n'était pas "si évident", pas assez documenté.

Il y a ensuite eu une alerte venue d'Espagne en 2003, un malade atteint de valvulopathie après avoir pris du Mediator. Puis d'autres cas à Montpellier, Toulouse en 2004 et 2005. Pourquoi ne pas avoir fait une étude de sécurité, une étude cas-témoin?, questionne la présidente. "Nous n'avons pas assez pris le taureau par les cornes", répond le prévenu.

- "Envers et contre tout" -

"On aurait dû...": M. Seta, très à l'aise pour les métaphores et les formules latines, termine rarement ses phrases quand il s'agit d'exprimer des regrets.

"Il aurait fallu sortir du cadre, il aurait fallu être anarchiste" et passer au-dessus des autorités sanitaires pour lancer une étude, lâche-t-il, taclant au passage l'Agence du médicament. "Cela aurait été un anarchisme gentil", lui répond la présidente.

Puis vient la fameuse note de novembre 1999, qui pèse lourd contre M. Seta qui l'a signée et diffusée. Intitulée "Métabolisme du Mediator (différences vs fenfluramines)", elle détaille sur un ton "martial", ainsi que le reconnaît le prévenu, comment doit être présenté ce médicament.

Le Mediator doit donc être présenté comme "radicalement différent" des fenfluramines, en clair, du Ponderal et de l'Isomeride, deux autres médicaments anorexigènes de Servier, retirés du marché en 1997, à l'origine de maladies mortelles. "Radicalement", vraiment ?, interroge la présidente. "L'usage des adverbes est toujours un peu excessif chez Servier", tente l'ex-numéro 2.

Le Mediator, le Ponderal et l'Isomeride ont une substance toxique en commun, la norfenfluramine. Et le Mediator, présenté comme un antidiabétique, a largement été vendu comme coupe-faim.

Pour le prévenu, cette note visait justement à "éviter toute déviation d'usage", éviter que le Mediator soit vendu comme un médicament pour maigrir. Mais c'est peu dire que cela n'a pas convaincu les parties civiles, pour qui on est bien là au coeur de la tromperie organisée par Servier.

La présidente lit un autre document des laboratoires, datant de 2007, alors que les cas suspects se multipliaient: "L'objectif envers et contre tout est la croissance des ventes de Mediator". "Vous comprenez, M. Seta, que cela a une raisonnance particulière dans cette salle d'audience", souligne la magistrate.

Jean-Philippe Seta a quitté la firme en 2013, "une éviction brutale et vexatoire" après des divergences d'opinion avec Jacques Servier, dit-il.