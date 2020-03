Au Royaume-Uni, pubs et restaurants appellent à l'aide face au coronavirus

"Sacrifiés", en danger de "mort", "crise existentielle": les chaînes de pubs et restaurants britanniques appelaient le gouvernement à l'aide mardi face aux dégâts du coronavirus sur un secteur déjà chancelant, après que le Premier ministre a appelé à ne plus s'y rendre.

Le gouvernement britannique a recommandé lundi d'éviter les déplacements "non essentiels", appelant en particulier à éviter pubs et restaurants, qui restent ouverts malgré la situation sanitaire et empêchent donc leurs gérants de faire appel aux assurances.

Même si ces mesures ne sont pas obligatoires comme en France, elles devraient avoir un effet direct sur l'activité, au moment même où de nombreuses chaînes ont dû entreprendre de lourdes restructurations ces dernières années, certaines ayant fait faillite.

La fréquentation "baisse de jour en jour", a prévenu sur la radio BCC 4 Mark Jones, le directeur général de la chaîne de restaurants italiens Carluccio's.

Son enseigne, qui avait subi une restructuration en 2018, est seulement à "quelques jours de fermetures sur une grande échelle" de ses restaurants.

"Nous comprenons le rôle que nous avons à jouer dans la santé publique donc je ne vais pas remettre en question les recommandations du gouvernement. Mais cela nous condamne à la mort sauf si le secteur bénéficie d'un soutien budgétaire", souligne-t-il.

Les professionnels du secteur s'en prennent surtout à la décision de Boris Johnson qui n'a pas imposé la fermeture, seul moyen pour les entreprises de faire marcher leurs assurances.

- "Catastrophique" -

"Je joins ma voix à ceux qui sont furieux que le gouvernement demande une fermeture des bars et restaurants sans l'imposer, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas bénéficier des assurances", a estimé sur Twitter l'influent critique gastronomique Jay Rayner.

Le chef français Raymond Blanc, très célèbre au Royaume-Uni, a estimé que le secteur était "sacrifié", estimant que l'ensemble des établissements du plus modeste à l'étoilé sont laissés dans le flou.

Dès lundi soir, la fédération des professionnels du secteur avait jugé la décision de Boris Johson "catastrophique".

"Le gouvernement a dans les faits fermé le secteur de la restauration et de l'hôtellerie sans soutien et cette annonce va conduire des dizaines de milliers d'entreprises à fermer leur porte pour de bon avec des centaines de milliers de pertes d'emplois", prévient Kate Nicholls, directrice générale de UKHospitality.

De son côté, la fédération des brasseurs et pubs a estimé être face à une "crise existentielle" et demande des mesures d'urgence au gouvernement comme une annulation de la taxe sur les biens commerciaux et la TVA.

Tout le monde n'est toutefois pas sur la même longueur, à l'image de Tim Martin à la tête de la chaîne de pubs Wetherspoon, l'une des plus grandes du pays avec près de 900 établissements au Royaume-Uni et en Irlande.

L'homme d'affaires, connu pour ses positions tranchées et son soutien au Brexit, estime que le confinement total serait une "erreur tactique du gouvernement".

Il exhorte le gouvernement à suivre l'exemple des Pays-Bas et laisser ouverts les pubs et restaurants plutôt que "suivre l'exemple de confinement du perfide Emannuel Macron" en France.

Selon lui, la différence sera "colossale" pour le secteur même s'il faut s'attendre quand même à des baisses d'activité.

Tim Martin rappelle que le secteur compte 6 millions d'emplois et rapporte 120 milliards de livres de recettes fiscales à l'Etat par an.

Enfin, au-delà des bars et restaurants qui hésitent sur la marche à suivre, les mesures du gouvernement ont déjà entraîné la fermeture de la plupart des cinémas dans le pays, comme ceux de l'enseigne Odeon ou Cineworld.

De même, les théâtres et music-halls du quartier du West End à Londres, fréquentés par des dizaines milliers de personnes chaque jour dont beaucoup de touristes, ferment jusqu'à nouvel ordre.