Auchan Retail annonce la suppression de 517 emplois dans le cadre d'une "réorganisation"

Plus de 500 emplois nets vont être supprimés via un plan de départs volontaires (PDV) au siège d'Auchan Retail, dans le cadre d'un projet de "réorganisation" a annoncé mardi le distributeur nordiste, sur fond d'essoufflement de son modèle centré sur l'hypermarché.

Afin d'être "plus à l'écoute des nouveaux besoins et attentes du marché", la direction d'Auchan Retail estime que l'entreprise doit "adapter" son organisation et ses méthodes de travail, ce qui doit conduire à la "suppression nette de 517 emplois", précise-t-elle dans un communiqué.

Ce projet a été présenté mardi matin aux instances représentatives du personnel au cours de trois CSE extraordinaires dans le Nord, à Lesquin et Marcq-en-Baroeul.

"Les nouvelles attentes des consommateurs nécessitent de faire évoluer l'entreprise": "afin de gagner en efficacité opérationnelle et en agilité, Auchan Retail projette de réorganiser ses fonctions supports sur le territoire français", affirme le distributeur dans son communiqué. Dans ce cadre, ajoute-t-il, "il est envisagé un projet de réorganisation", qui verra les équipes actuelles être "redimensionnées".

Le PDV envisagé concerne ainsi "les salariés des fonctions +siège+ et +produits+ d'Auchan Retail, des fonctions +siège+ et +produits+ d'Auchan Retail France et des services d'appui de l'organisation commerciale territoriale des activités françaises".

Selon le distributeur, 677 postes seraient supprimés, dont 652 actuellement occupés, tandis que 135 postes seraient créés, soit une "suppression nette de 517 emplois actuellement occupés".

Le groupe de distribution, en difficulté, avait déjà lancé un premier volet de son plan de "redressement" au printemps 2019, avec la cession de 21 sites concernant potentiellement entre 700 et 800 salariés. En juillet, la direction avait affirmé avoir trouvé des repreneurs pour dix des sites mis en vente.

Ces actions visent un "retour à l'équilibre financier et un changement profond à horizon 2022", qui passera par "la réduction de ses coûts de fonctionnement", avec pour "ambition à terme" de réaliser 1,1 milliard d'euros d'économies de coûts, ajoute Auchan.