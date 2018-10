Aude: pour Marine Le Pen, "il faut savoir s'il y a des manquements"

Marine Le Pen a souhaité lundi "savoir s'il y a (eu) des manquements" dans l'aménagement du territoire ou les processus d'alerte, après les violentes inondations dans l'Aude qui ont fait 11 morts.

"Il faut absolument que l'on puisse savoir s'il y a des manquements en terme d'aménagement du territoire. Parce que ce n'est pas le premier épisode d'inondations que vit notre pays", a déclaré sur CNews la présidente du Rassemblement national (RN, ex FN).

"Emergent régulièrement des reproches, des critiques sur la manière dont a été conçue l'urbanisation dans notre pays", a-t-elle ajouté.

"Il faut tout mettre tranquillement sur la table, que ce soit dans ce domaine de l'urbanisation, ou que ce soit dans les processus traditionnels d'alerte qui doivent permettre les évacuations, et qui peut-être n'ont pas mesuré (...) l'importance du phénomène auquel se sont trouvés confrontés les habitants de l'Aude", a développé la députée du Pas-de-Calais.

La finaliste de la présidentielle 2017 a estimé que "le réchauffement climatique (était) une évidence" et que "c'est le modèle économique en réalité qu'il faut remettre en cause, ce modèle économique ultralibéral et fondé sur le libre-échange qui fait qu'on est en train de malmener notre planète".

"Est-ce qu'il n'est pas temps de revenir à la proximité de revenir aux circuits courts, de revenir à une économie par cercles concentriques (...) plutôt que cette espèce de course au moins-disant qui nous fait aller chercher des produits qui pourraient être fabriqués en France à l'autre bout de la planète", a demandé Marine Le Pen, pour qui l'Union européenne "n'a rien apporté dans ce domaine-là".