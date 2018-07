Audiences : le Tour de France moins suivi cette année sur France Télévisions

L'édition 2018 du Tour de France, remportée par Geraint Thomas, a réuni moins de téléspectateurs que l'année dernière même si France 2 et France 3 se sont tout de même régulièrement placées en tête des audiences, selon des chiffres publiés lundi par France Télévisions.

France Télévisions proposait pour la deuxième année consécutive de suivre en intégralité les 21 étapes du Tour, regardées par plus de 33 millions de téléspectateurs cumulés sur France 2 et France 3 entre le 7 et le 29 juillet, contre 37 millions l'an dernier du 1er au 23 juillet.

Sur France 2, la Grande Boucle a réuni en moyenne 3,3 millions de téléspectateurs, soit 35,2% de part d'audience, un niveau élevé mais en baisse par rapport à 2017 (3,8 millions de téléspectateurs et 38,4% de pda).

Sur France 3, la compétition cycliste a rassemblé en moyenne 2,1 millions de téléspectateurs, soit 19,7% de pda, également en baisse par rapport à l'édition 2017 (2,3 millions de téléspectateurs et 21,3% de pda).

L'étape finale de dimanche a été suivie sur France 2 par 3,4 millions de téléspectateurs, soit une pda de 30,8% selon Médiamétrie, avec un pic à 5,6 millions de téléspectateurs. C'est moins que l'an dernier, où l'arrivée sur les Champs-Elysées avait attiré plus de 4,6 millions de téléspectateurs en moyenne.

Sur l'ensemble du Tour, les étapes de montagne ont réalisé une meilleure part d'audience qu'en 2017 (37,5% sur les deux chaînes), France 2 et France 3 se plaçant en tête des audiences sur l'ensemble des directs lors de ces étapes, souligne le groupe.

Les victoires françaises d'étape ont également séduit les téléspectateurs, comme celle de Julian Alaphilippe qui a passé la ligne d'arrivée devant plus de 5,1 millions téléspectateurs sur France 2 le 24 juillet.

L'offre numérique Francetv Sport a de son côté enregistré 8,5 millions de visites et 41 millions de vidéos ont été visionnées.