Audiences télé: France 2 a le vent en poupe

Le mois de mars a été particulièrement porteur pour l'audience de France 2, en hausse d'un point en un an (toutes catégories de téléspectateurs confondus), la plus forte progression parmi les chaînes historiques et de la TNT, selon des données de Médiamétrie.

La part d'audience de France 2 s'est affichée le mois dernier à 13,8 points, d'après un communiqué de Médiamétrie publié lundi, portée notamment par des fictions comme "Kepler" ou "Une mort sans importance".

Au sein du groupe public France Télévisions, France 3 a en revanche cédé 0,4 point à 9,1%, tandis que France 4 est stable à 1,6 point et que France 5 grignote 0,1 point à 3,8%.

De son côté, TF1 a cédé 0,3 point, à 20%, à l'image de certains de ses programmes phares comme le spectacle annuel des Enfoirés dont l'audience est en recul sur un an mais qui reste en tête des programmes les plus regardés en mars avec 9,4 millions de téléspectateurs.

La chaîne du groupe Bouygues retrouve cependant des couleurs après avoir atteint un très faible étiage en janvier et février (à 19,2%). Elle souligne la progression de ses audiences auprès de ses cibles publicitaires, notamment les 25-49 ans (+0,6 point) et les femmes de moins de 50 ans (+0,1%).

Les autres chaînes du groupe TF1 affichent des performances contrastées : TMC lâche 0,1 point à 2,9%, tout comme TF1 Séries Films (à 1,6 point) et TFX cède 0,2 point à 1,7%, mais LCI grimpe de 0,4 point à 1%.

M6 cède quant à elle 0,3 point à 8,9%, retrouvant son niveau du mois de janvier, mais sa filiale 6Ter gagne 0,3 point à 1,9 % et W9 est stable à 2,6 %.

C8 cède 0,2 point à 3,1% et Canal+ 0,1 point à 1,2%.

Arte est stable à 2,4%.

Parmi les chaînes d'info, la bonne performance de LCI lui permet de conforter sa position de 2e chaîne d'info, derrière BFMTV qui cède un peu de terrain mais reste largement leader (-0,2 point à 2,2%). CNews et franceinfo gagnent chacune 0,2 point, avec 0,8% et 0,5% de pda.

A noter, la chaîne L'Equipe, qui a beaucoup musclé sa grille cette saison, réalise une percée avec 1,5 point (+0,4 ).

Par ensembles de chaînes, France Télévisions creuse l'écart avec le groupe TF1, avec des parts d'audience respectives de 28,7% (+0,7 point) et de 27,2 points, tandis M6 se maintient à 13,4%.