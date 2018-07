Audiences TV: TF1 caracole en tête grâce au Mondial, M6 plonge

TF1, co-diffuseur de la Coupe du monde de football avec BeIN Sports, a profité pleinement de la compétition en juillet, France 2 se maintenant notamment grâce au Tour de France tandis que M6 a chuté dans les audiences, selon les chiffres de Médiamétriepubliés lundi.

La Une a enregistré une part d'audience (pda) de 22,4% au cours du mois, en hausse de 3,6 points en un an, un record depuis 2015. Outre le foot, qui lui a permis d'attirer jusqu'à 22,4 millions de téléspectateurs, TF1 affiche également son meilleur mois pour sa saga quotidienne "Demain nous appartient".

Sur la deuxième marche du podium, France 2 affiche une pda de 15,6%, stable en un an, bénéficiant à la fois du Tour de France et des performances de ses "primes" (Fort Boyard, Secret d'histoire, la soirée du 14 juillet...). Également soutenue par la Grande Boucle, France 3 arrive troisième, avec 9,3% de pda, en baisse de 0,2 point en un an.

M6 en revanche affiche son pire score mensuel, 8,4%, en baisse de 1,4 point, en l'absence d'événements spéciaux.

Suivent France 5 (2,9%, -0,4 point) et BFMTV (2,5%, stable), tirée tant par l'actualité sportive que par l'affaire Benalla.

L'actualité a également soutenu les autres chaînes d'info, CNews (+0,1 point) et LCI (stable) arrivant à égalité (0,6% de pda), suivies de Franceinfo (0,4%).

Dans le reste du PAF, Arte (+0,1 à 2,2%), Numéro 23 (+0,1 à 1,3%) et L'Equipe (+0,3 à 1,2%) ont progressé en juillet, tandis que la majorité de chaînes ont perdu de l'audience, sur fond de nouvelle baisse de la durée moyenne d'écoute de la télévision (- 2 minutes à 3h18).

En recul : Canal+ (-0,1 à 0,7%), C8 (-0,3 à 2,3%), W9 (-0,1 à 2,4%), TMC (-0,1 à 2,3%), TFX (-0,1 à 1,8%), NRJ12 (-0,3 à 1,3%), France 4 (-0,5 à 1,6%), CStar (-0,2 à 1,1%), Gulli (-0,2 à 1,7%), TF1 Series Films (-0,2 à 2%), 6Ter (-0,2 à 1,7%).

RMC Découverte (2,1%) et Cherie25 (1,1%) sont restées stables.

Par groupes, c'est France Télévisions qui est arrivé en tête avec 29,8% de pda, suivi du groupe TF1, qui avec 29,1% de pda, réalise son meilleur mois depuis 2014.