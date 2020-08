Audiences TV: TF1 se requinque en août, face à des rivales en repli

TF1 a conforté sa position de chaîne leader au mois d'août, alors que les autres grandes chaînes ont vu leurs parts d'audience reculer, d'après des données de Médiamétrie publiées lundi.

En août, chaque Français a regardé en moyenne la télévision pendant 3H21 (comme en juillet), soit 12 mn de plus qu'un an plus tôt, d'après les chiffres de l'institut de mesure d'audience.

Cela démontre que les chaînes, qui ont vu leurs audiences s'envoler pendant le confinement, ont continué à bénéficier d'un regain d'intérêt même si cet effet lié au Covid-19 commence à s'estomper.

Par chaîne, TF1 a regagné 0,4 point par rapport à un an plus tôt à 19,4%, avec un mois d'août qui s'est conclu par un carton plein avec la finale de la Ligue des champions PSG/Bayern (11 millions de téléspectateurs le 23 août), et qui a été marqué par de très bons scores pour les JT et pour des divertissements comme Koh-Lanta.

Les autres grandes chaînes sont en légère baisse : France 2, qui n'a pas bénéficié des JO de Tokyo (reportées à 2021 pour cause de Covid-19) et a pâti du décalage du Tour de France (malgré une bonne audience pour le démarrage ce week-end), a cédé 0,2 point à 13,7%. France 3 a cédé 0,3 point à 9,8%, et M6 a perdu 0,5 point à 8,2%.

Parmi les autres baisses notables, France 4, qui vient de lancer son ultime saison (sa diffusion doit cesser l'été prochain), a cédé 0,4 point à 1,3%.

A l'inverse, quelques chaînes ont signé des records : L'Equipe a atteint 1,8% de pda pour la première fois sur un mois (+0,4 point), dopée par les soirées de Ligue des champions, tandis que BFMTV a signé son meilleur mois d'août avec 2,6% de pda (+0,6 point, soit la meilleure progression ce mois-ci), durant un mois où l'actualité est restée dense.

Les autres chaînes d'info en continu ont également gagné du terrain : CNews a pris un demi-point (à 1,1%), tandis que LCI et franceinfo ont grappillé 0,1 point chacune (à 1% et 0,6% respectivement).

Par groupe, France Télévisions (-0,9 à 28,6%) reste devant TF1 (+0,5 à 26,7%) mais avec un écart qui se réduit.