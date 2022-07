Augustin Trapenard arrête l'émission "Boomerang" sur France Inter

Après huit ans d'antenne, le journaliste Augustin Trapenard arrête "Boomerang", l'émission matinale consacrée à la culture sur France Inter, et travaille désormais à d'autres projets avec la station, a-t-on appris auprès de la radio.

Augustin Trapenard "a souhaité arrêter le rythme quotidien", a indiqué vendredi soir France Inter, confirmant une information du Parisien. "Il est en discussion avec France Inter pour trouver de nouveaux formats, de nouvelles façons de travailler".

L'émission, diffusée du lundi au vendredi à 09H00 avec chaque jour un invité différent, devait initialement être repoussée d'une demi-heure dans la grille de rentrée de France Inter.

Selon le Parisien, c'est la journaliste maison Rebecca Manzoni qui va, à la rentrée, reprendre le créneau de l'interview culturelle à 09H30.

Augustin Trapenard, agrégé d'anglais devenu chroniqueur littéraire à succès, a exprimé sur Twitter son "émotion" et sa "gratitude", au moment de mettre fin à son émission, qu'il a présentée une dernière fois vendredi matin.

"J’ai tant aimé être à vos côtés, avec tous ces artistes que je salue d’avoir joué le jeu, au réveil, les yeux encore pleins de sommeil, d’étranges questions, de belles pensées, de folles confessions", a-t-il dit.

Augustin Trapenard a également animé sur Canal+ "21cm" et "Le Cercle", deux émissions consacrées respectivement aux livres et au cinéma. Il a quitté la chaîne cryptée en janvier 2021 et a ensuite animé "Plumard", une émission littéraire sur BrutX.