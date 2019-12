Australie: des conditions "catastrophiques", les incendies empirent

Une vague de chaleur terrible favorise la propagation des incendies qui ravagent l'Australie et les feux hors de contrôle entourant Sydney ont empiré dans ces conditions "catastrophiques".

"Nous nous attendons à des conditions très difficiles par rapport au front des incendies", a prévenu la Première ministre de Nouvelle-Galles du sud, Gladys Berejiklian.

"Comme vous le savez, les conditions sont catastrophiques, ce qui signifie que n'importe quel feu actif peut rapidement devenir très dangereux", a-t-elle poursuivi.

Sydney, la plus grande ville de l'Etat et du pays avec ses 5,2 millions d'habitants, est noyée sous la fumée venant d'incendies qui brûlent au nord, au sud et à l'ouest de la ville. Certains ne sont qu'à environ 130 kilomètres de la métropole.

Les températures pourraient monter jusqu'à 47°C dans certaines parties de la Nouvelle-Galles du Sud. Sydney, sur la côte, devrait avoir des températures un peu plus clémentes, de l'ordre de 37°C avant un rafraîchissement en fin de journée.

Des habitants de la petite ville de Bargo, à une centaine de kilomètres au sud-est, ont été évacués devant l'avancée d'un feu qui a déjà brûlé 185.000 hectares jeudi.

"C'est horrible, c'est décourageant de conduire dans la région. On se sent assez isolé avec les barrages sur les routes. Nos proches ne peuvent pas venir nous voir", explique Corey Cartes, un habitant de cette ville d'environ 4.000 habitants.

M. Cartes a reçu l'ordre de quitter la région il y a deux jours mais il est resté pour tenter de protéger sa propriété. L'incendie s'est approché tout près et a brûlé presque toute sa clôture.

"Tout le monde propose son aide, mais il n'y a rien qu'on puisse faire, juste rester loin du danger et espérer que les pompiers pourront faire leur boulot", poursuit-il.

Au moins 3 millions d'hectares ont brûlé à travers le pays ces derniers mois dans des incendies qui ont causé la mort de 10 personnes et détruit plus de 800 maisons.