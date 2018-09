Australie: deux attaques de requins en 24 heures dans un archipel très touristique

Une adolescente de 12 ans et une femme de 46 ans ont été grièvement blessées à 24 heures d'intervalle dans deux attaques de requin dans une zone très touristique du nord-est de l'Australie, ont annoncé les autorités.

La fille a été héliportée jeudi dans un état grave à l'hôpital après avoir été mordue à la jambe alors qu'elle se baignait dans le secteur de Cid Harbour, dans l'archipel des Whitsundays, au large des côtes de l'Etat du Queensland.

Les faits se sont produits un jour après une attaque similaire contre une femme de 46 ans, qui demeurait jeudi dans un état critique après avoir été mordue à la jambe gauche.

"Il y avait ce bateau à l'ancre à une soixantaine de mètres du mien, avec vraisemblablement six personnes à bord et toutes semblaient rigoler et tout et tout", a déclaré à la chaîne publique ABC Mark Yates, un témoin.

"Vingt minutes plus tard j'ai entendu des cris et je me suis dit: +Ils ont l'air de bien s'amuser+, mais les cris se sont poursuivis alors je me suis levé pour regarder et je les ai vu retirer la pauvre femme de l'eau", a-t-il ajouté.

"Il y avait du sang partout."

D'après les spécialistes, les incidents sont en augmentation à cause de la popularité croissante des sports nautiques et du fait que certaines catégories de poissons se rapprochent des plages. Mais les attaques mortelles sont rares.

Les Whitsundays sont une des destinations les plus prisées d'Australie pour leurs plages paradisiaques et leurs eaux turquoise.