Australie: extension du confinement de Melbourne

Les cinq millions d'habitants de Melbourne resteront confinés au moins une semaine supplémentaire, ont annoncé mercredi les autorités qui ne parviennent pas à juguler un regain épidémique de Covid-19.

La deuxième ville du pays est entrée le 5 août dans son sixième confinement après l'apparition dans une école d'un foyer de contamination, lié au variant Delta, beaucoup plus contagieux.

Daniel Andrews, le Premier ministre de l'Etat de Victoria, a annoncé que les mesures de confinements seront prolongées au moins jusqu'au 19 août, de nouveaux cas ayant été recensés dans la nuit de mardi à mercredi.

"Il y a trop de cas, dont l'origine n'est pas connue... pour que nous puissions mettre fin maintenant au confinement", a-t-il déclaré.

A Sydney, plus de cinq millions de personnes sont entrées dans leur septième semaine de confinement qui devrait rester en vigueur jusqu'à la fin août.

Depuis le nouveau regain de l'épidémie, il y a près de deux mois, plus de 6.100 cas ont été recensés en Nouvelle-Galles du Sud.

Des centaines de milliers de personnes, vivant dans des villes situées en dehors de Sydney, notamment Newcastle, Byron Bay et Dubbo, sont également confinées après la récente apparition de cas.

Pendant près de 18 mois, la stratégie australienne drastique de lutte contre le virus, via une intense campagne de dépistage et de traçage, des confinements et une quasi-fermeture de ses frontières, a porté ses fruits.

Mais le variant Delta, hautement contagieux, semble avoir changé la donne et les Australiens sont fatigués de ces confinements répétés.

Les autorités semblent désormais fonder leurs espoirs sur une nouvelle campagne de vaccination, suggérant que certaines restrictions pourraient être assouplies moyennant la vaccination d'un nombre suffisant de personnes au cours des prochaines semaines.

A peine plus 20% des Australiens ont reçu deux doses de vaccin.

"Si nous conservons l'actuel taux de vaccination, nous atteindrons les six millions de personnes vaccinées d'ici la fin août, ce qui nous permettra d'envisager d'accorder plus de libertés à la population en septembre et octobre", a déclaré la Première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian.

Le pays a enregistré jusqu'à présent environ 37.000 cas de Covid-19 et 940 décès liés à cette maladie sur une population de 25 millions d'habitants.