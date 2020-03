Australie: face à la panique, des supermarchés proposent "des horaires pour les plus agés"

La première chaîne de supermarchés en Australie va ouvrir une heure par jour exclusivement pour les plus de 60 ans, une mesure destinée à leur éviter la cohue que génère la panique liée au nouveau coronavirus.

"Les supermarchés Woolworths ouvriront exclusivement aux personnes âgées et aux handicapés de 7 à 8 heures" du matin, a indiqué le géant australien de la grande distribution dans un communiqué.

Cette mesure doit entrer en vigueur mardi et durer toute la semaine, et sera ensuite réexaminée et éventuellement prolongée.

En Australie, comme dans de nombreux pays du monde, les consommateurs se sont rués dans les supermarchés afin de faire le plein de produits de première nécessité, en dépit des appels des autorités à ne pas céder à la panique.

Selon des spécialistes, ce phénomène a particulièrement affecté les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées et les handicapés, qui ne peuvent pas faire leurs courses tous les jours ou qui redoutent d'affronter la cohue dans les magasins.

Selon des études portant sur le Covid-19 en Chine, le taux de mortalité est beaucoup plus élevé parmi les personnes âgées de plus de 60 ans ou les individus souffrant d'une maladie chronique.

En Irlande du Nord, une filiale de la chaîne de supermarchés Iceland a annoncé l'instauration prochaine d'une mesure semblable.