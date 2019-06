Australie: l'euthanasie autorisée dans l'Etat de Victoria

Les patients en phase terminale dans l'Etat australien de Victoria peuvent désormais demander l'euthanasie, après l'entrée en vigueur dans cet Etat d'une loi sur le suicide assisté qui constitute une première dans le pays.

Le suicide assisté est illégal dans la plupart des pays du monde. Il a été interdit en Australie jusqu'en 2017, quand le Victoria - le deuxième Etat le plus peuplé du pays - a adopté une loi controversée permettant aux patients en fin de vie d'abréger leurs jours.

Le Premier ministre de l'Etat, Daniel Andrews, partisan du projet de loi depuis la mort de son père en 2016, a déclaré à la chaîne Channel Nine que la législation visait à donner aux malades un "choix digne, à la fin de leur vie".

"Il s'agit d'un changement audacieux. Aucun autre Etat ne l'a fait... mais nous pensons que c'est la bonne mesure à prendre", a-t-il ajouté. "Nous avons adopté une approche pleine de compassion".

L'euthanasie ne sera possible que pour les patients en phase terminale âgés de plus de 18 ans vivant dans l'Etat de Victoria et ayant moins de six mois à vivre, ou moins d'un an pour des personnes souffrant de sclérose en plaque ou d'affections neuro-motrices.

La loi prévoit des garanties, parmi lesquelles un comité d'examen indépendant et l'intervention d'un médecin légiste qui contrôlera les circonstances des décès.

Daniel Andrews a affirmé qu'environ 12 personnes pourraient bénéficier de cette loi cette année, et jusqu'à 150 par an ensuite.

D'autres Etats australiens ont par le passé débattu du suicide assisté. Mais les propositions de légalisation ont toujours été rejetées.

Les experts estiment que ces Etats auront le regard tourné vers Melbourne, la capitale de l'Etat de Victoria, pour voir comment la nouvelle loi est mise en oeuvre.

"Une quarantaine de tentatives de modifier la loi ont échoué ces dernières années, mais il semble que les derniers projets approchent du but", a déclaré Ben White, chercheur à l'Université de technologie du Queensland.

"L'Australie-Occidentale, le Queensland et l'Australie-Méridionale ont tous des projets de loi à l'étude."

L'archidiocèse catholique de Melbourne a présenté dans un communiqué l'entrée en vigueur de la loi comme "un nouveau chapitre profondément troublant pour les soins médicaux dans le Victoria".

"Le pape François a encouragé les catholiques à résister à l'euthanasie et à protéger les personnes âgées, jeunes et vulnérables pour qu'elles ne soient pas emportées par une +culture du jetable+", ont déclaré l'archevêque de Melbourne Peter Comensoli et trois autres évêques de l'Etat de Victoria.