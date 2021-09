Australie: le confinement de la capitale Canberra prolongé d'un mois

Le confinement de la capitale australienne Canberra a été prolongé mardi jusqu'à la mi-octobre par les autorités.

Les quelque 400.000 habitants de Canberra sont depuis un mois contraints de rester chez eux après la découverte d'un premier cas de Covid-19 dans la ville.

Le foyer épidémique, lié au variant Delta, beaucoup plus contagieux, demeure limité, avec à ce jour 252 cas actifs et 276 personnes guéries.

Le chef du gouvernement du Territoire de la capitale australienne, Andrew Barr a indiqué que les autorités souhaitent continuer à limiter la transmission du virus et à vacciner un maximum de personnes.

"C'est la voie la plus sûre à suivre. Cela permettra d'avoir un Noël, des vacances estivales et une année 2022 sans risque", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Près de 53% des plus de 16 ans de ce Territoire ont reçu deux doses de vaccin, soit le taux le plus élevé de l'immense île-continent, frappée depuis trois mois par une flambée de l'épidémie dans plusieurs régions.

La campagne de vaccination s'est accélérée ces derniers mois notamment auprès des millions de personnes confinées dans le sud-est du pays, comme à Sydney et à Melbourne, les deux villes les plus peuplées.

Les dirigeants des Etats et de l'Etat fédéral ont convenu la semaine dernière d'une feuille de route nationale prévoyant la levée de restrictions et la réouverture des frontières lorsque le taux de personnes entièrement vaccinées atteindra entre 70 et 80%.

Depuis le début de la pandémie, l'Australie a enregistré plus de 75.000 cas de Covid-19 qui a fait plus de 1.100 morts.