Australie: première apparition de Harry et Meghan depuis l'annonce du bébé

Le prince Harry et son épouse Meghan ont fait mardi à Sydney leur première apparition publique depuis l'annonce de leur bébé pour le printemps 2019.

Harry, 34 ans, et Meghan, ex-actrice américaine de 37 ans, ont entamé leur tournée dans le Pacifique, posant pour les photographes devant l'opéra de Sydney - où des fans les attendaient depuis plusieurs heures - puis avec des koalas.

Le prince et son épouse, très souriante et montrant peu de signes d'une grossesse, ont été accueillis par le gouverneur général et ont reçu en cadeau une paire de bottines pour bébé.

Lors de ce premier voyage à l'étranger, le duc et la duchesse de Sussex, qui se sont mariés au mois de mai, vont visiter pendant 16 jours l'Australie, les Fidji, le Tonga et la Nouvelle-Zélande.

Lundi, peu après leur départ pour l'Australie, le palais de Kensington avait annoncé que "leurs altesses royales le duc et le duchesse de Sussex sont heureux d'annoncer que la duchesse de Sussex attend un bébé pour le printemps 2019", suscitant les spéculations des tabloïds sur le prénom de l'enfant à naître.

"Quelle nouvelle fantastique!", a tweeté le Premier minstre australien Scott Morrison, ajoutant: "l'Australie est ravie pour vous deux."

Le 23 octobre, Harry et Meghan s'envoleront pour les îles Fidji, puis pour le Tonga le 25 octobre, avant de clore leur tournée par la Nouvelle-Zélande où ils assisteront aux commémorations du 125e anniversaire du droit de vote des femmes dans ce pays, le premier au monde à le leur avoir accordé.