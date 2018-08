Australie: Usain Bolt fait ses débuts de footballeur, mais manque de rythme

10.000 spectateurs, 20 minutes de jeu en fin de match et une belle fatigue: Usain Bolt a effectué vendredi ses débuts de footballeur lors d'un match amical avec l'équipe australienne des Central Coast Mariners contre une formation d'amateurs.

La superstar jamaïcaine de 32 ans était très attendue et a électrisé les supporters lors de ce match de préparation pour son club de la banlieue nord de Sydney, qu'il a rejoint cet été pour assouvir enfin son rêve de devenir footballeur, lui qui a régné sans partage sur le sprint mondial pendant près d'une décennie.

Preuve que le Jamaïcain était attendu, près de 10.000 spectateurs s'entassaient dans le stade des Mariners, du jamais-vu pour un match d'avant-saison.

Toutefois, Bolt, qui espère pouvoir décrocher un contrat professionnel avant le début de la saison, n'a disputé que quelques séances d'entraînement avec ses partenaires et il a donc débuté la rencontre sur le banc des remplaçants.

Face à une opposition très faible, il n'a pas eu à attendre longtemps pour célébrer le premier but de son équipe, inscrit après seulement 20 secondes. Bolt n'a ainsi pas manqué d'applaudir son coéquipier Jack Clisby sur le bord du terrain.

- "Belle ovation" -

Les Mariners menaient 5-0 à la pause et l'octuple champion olympique de sprint, gants sur les mains en cette fraîche nuit de l'hiver austral, s'est réchauffé en s'étirant et en trottinant le long du terrain, tapant avec un plaisir évident les mains de quelques fans au premier rang des tribunes.

Enfin, Bolt est entré en jeu à la 71e minute, portant le numéro 95 - clin d'oeil à son record du monde du 100 m en 9 sec 58 - sur un maillot aux rayures verticales jaune et bleu, déclenchant feu d'artifice et hystérie parmi les fans.

"C'était bien, c'était ce à quoi je m'attendais", a commenté le Jamaïcain. "Le public m'a donné une belle ovation, j'ai vraiment apprécié. J'étais un peu nerveux mais dès que je suis entré sur le terrain le trac a disparu".

Positionné ailier gauche, il a raté son premier ballon, qui lui a heurté le talon. Dans la surface peu après, il a vu un centre passer trop haut au-dessus de sa tête.

Sa meilleure action est intervenue 10 minutes après son entrée en jeu, avec un enchaînement contrôle pied droit et frappe du gauche, son meilleur pied.

Le Jamaïcain avait prévenu avant la rencontre qu'il n'était pas encore dans sa forme optimale et il s'est effectivement rapidement éteint, avant un dernier baroud en fin de partie, ratant de peu une passe en profondeur après un sprint dans la surface, et voyant un tir bloqué par la défense adverse.

- Encore du travail -

"J'aurais aimé toucher davantage le ballons, mais je ne suis pas encore prêt physiquement. Je dois travailler, me mettre au niveau et j'espère disputer une grande saison", anticipait-il encore.

Car depuis sa retraite de l'athlétisme en 2017, l'octuple champion olympique et onze fois champion du monde, détenteur des records du monde sur 100 m (9.58) et 200 m (19.19), court derrière une carrière de footballeur, sa passion de toujours. Avant de poser ses valises sur la côte australienne, il s'était entraîné avec des clubs en Allemagne, en Afrique du Sud et en Norvège.

L'ancien international australien Robbie Slater, qui a assisté au match, estimait qu'il restait encore du travail à Bolt: "Il manquait encore de rythme, n'était pas encore tout à fait en forme pour disputer un match de ce niveau. Il a fait quelques bonnes courses mais il doit clairement encore apprendre où et quand il doit placer ses appels de balle. Il doit aussi gagner en confiance en lui. Mais bon, c'était un moment particulier pour lui".