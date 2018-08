Australie: Usain Bolt testé "pour une période indéfinie" avant un contrat pro en Australie

La légende jamaïcaine du sprint Usain Bolt peut prendre son temps: il va s'entraîner, à partir d'août, "pour une période indéfinie" avec les Central Coast Mariners dans le but de devenir footballeur pro, son rêve, a annoncé mercredi le club australien.

"Son programme d'entraînement est structuré de manière à voir s'il peut atteindre un niveau de jeu qui lui permettrait d'avoir un contrat pro", a expliqué le patron des Mariners Shaun Mielekamp.

"Cela peut prendre trois semaines, mais aussi trois mois, ou six. Ou peut-être encore plus de temps, qui sait. Le temps nous le dira", a-t-il poursuivi.

L'ancien sprinteur aux huit titres olympiques, retraité de l'athlétisme depuis 2017, n'a jamais caché sa passion pour le ballon rond, avec lequel il espère percer, à 31 ans.

Après des essais avec Dortmund, mais aussi en Afrique du sud et en Norvège, Bolt tente désormais sa chance "down under" avec les modestes Mariners, derniers du précédent exercice d'A-League, le championnat fermé qui réunit les meilleures formations australiennes et une néo-zélandaise.

Le club basé à Gosford, au nord de Sydney, a confirmé mercredi, après que l'information a fuité plusieurs semaines plus tôt, que Bolt allait participer aux entraînements "pour une période indéfinie", avant un éventuel contrat pro.

"Je suis très impatient de venir en Australie", a déclaré le recordman du monde du 100m et du 200m, attendu "plus tard dans le mois" d'août sur la Central Coast.

"C'est mon rêve de devenir footballeur professionnel et je sais que cela impliquera beaucoup de travail et d'entraînement pour atteindre le niveau nécessaire pour jouer et avoir un impact en A-League", a poursuivi ce grand fan de Manchester United.

"J'ai toujours dit que tout était possible, qu'il ne fallait pas penser à ses limites, et je suis impatient de relever ce défi."

Que faire pour signer un contrat pro? Il faut "impressionner le coach", selon Mielekamp, qui refuse le "coup de pub" de la venue du médiatique Bolt: "Ce n'est pas un gadget, ou une campagne de pub. Usain n'est pas un joueur sous contrat. Le temps nous dira comment les choses évolueront."

Les Mariners débutent la nouvelle saison d'A-League le 21 octobre par un déplacement au Brisbane Roar du Français Eric Bauthéac.