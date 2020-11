Automobile: 500 postes "suspendus" à l'usine PSA de Rennes

PSA Rennes va suspendre les 500 postes de l'équipe de nuit en raison de la crise du Covid-19, pour la plupart des intérimaires recrutés en août, a indiqué samedi à l'AFP la direction de l'usine.

"A partir du 16 novembre, 500 postes vont être suspendus, essentiellement des intérimaires. Notre réseau commercial est fermé et nous anticipons une baisse du marché automobile de 25%", a déclaré une responsable de la communication de PSA, ajoutant que les intérimaires sous contrat "ne seront pas renouvelés ou se retrouveront au chômage partiel".

Les salariés en contrat à durée indéterminée seront affectés en équipe de jour et doubleront certains de leurs collègues. Ces postes étaient directement liés au succès de la C5 Aircross. L'information a été annoncé lors d'un comité social et économique (CSE) extraordinaire vendredi.

"Cette annonce provoque beaucoup d'amertume, même si tout le monde s'y attendait un peu car les ventes chutent royalement. C'est une suspension mais nous n'avons aucune certitude que l'équipe sera remontée, on casse une équipe de nuit qu'on était fiers d'avoir réussi à remonter fin août", a réagi Laurent Valy, délégué CFDT, premier syndicat de l'usine, et secrétaire du CSE.

"Plus globalement, nous sommes inquiets pour l'avenir du site parce qu'un projet de production de véhicule se décide trois ans avant la commercialisation. Or pour l'instant il n'y a pas de véhicule attribué à Rennes. PSA s'est engagé dans une convention avec la région à fabriquer des automobiles à La Janais jusqu'en 2024. Or cette année-là, les deux véhicules que nous produisons seront en fin de vie", a ajouté M Valy.

L'usine de Rennes-La Janais, qui emploie environ 2.200 salariés et 800 intérimaires en temps normal, fabrique la 5008 et la C5 Aircross.