Automobile: Lewis Hamilton anobli au Royaume-Uni après ses triomphes

Lewis Hamilton a été anobli au Royaume-Uni, promu au rang de chevalier sur la liste des Honneurs du Nouvel An, après avoir égalé le record de Michael Schumacher de sept titres mondiaux de Formule 1.

Le premier et unique pilote noir de la catégorie reine du sport automobile, âgé de 35 ans, a égalé l'Allemand Michael Schumacher au cours d'une saison exceptionnelle 2020, raccourcie en raison de la pandémie.

Le mois dernier, un groupe de parlementaires britanniques avait demandé au Premier ministre Boris Johnson d'élever le pilote au rang de chevalier.

Issu d'un milieu modeste, Hamilton avait dédié sa victoire du 15 novembre, en Turquie, "aux enfants et à tous ceux pour qui il est important de voir cela", en leur disant: "rêvez l'impossible, poursuivez ce rêve, ne doutez jamais de vous".

Hamilton, résident dans la principauté de Monaco, a été sur la sellette par le passé pour sa situation fiscale, mais il a fait valoir qu'il payait un montant important d'impôts en Grande-Bretagne.

Le pilote - adulé et controversé - de Mercedes est devenu un ardent défenseur de l'égalité, de la diversité, de la cause animale et de l'environnement, et a fait plusieurs déclarations fortes cette année sur les droits humains, la démocratie et la lutte contre le racisme.

La liste des Honneurs du Nouvel An au Royaume-Uni valorise les réalisations exceptionnelles dans différents domaines, notamment le sport, le monde du spectacle et la politique, ainsi que les contributions d'un grand nombre de simples citoyens. Cette année, de nombreux prix ont ainsi été décernés à ceux qui cherchent des solutions aux problèmes posés par le coronavirus alors que la pandémie s’éternise.