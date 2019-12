Auvergne-Rhône-Alpes: près de 40.000 foyers toujours privés d'électricité

Quelque 40.000 foyers restaient privés de courant vendredi en début de soirée en raison d'un gros coup de vent sur une quinzaine de départements depuis la veille, qui a fait tomber arbres et branches sur les fils électriques, selon Enedis et les pompiers.

A 18h00, "près de 40.000 foyers étaient privés d'électricité principalement en Auvergne-Rhône-Alpes", la région la plus touchée par la tempête Elsa, précise le gestionnaire du réseau d'électricité.

En début de soirée, la Loire comptait encore 7.500 foyers privés d'électricité, le Rhône 6.500, l'Ardèche 2.800, la Drôme 1.500 et l'Ain 650, a détaillé Enedis dans un communiqué.

Plus de 300 salariés de l'entreprise sont mobilisés sur ces départements pour réalimenter au plus vite les clients et des renforts sont venus d'autres régions, selon le gestionnaire du réseau de distribution.

Les foyers plongés dans le noir avaient été 140.000 en début de matinée et 95.000 à la mi-journée.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un vent de sud a d'abord touché les Pyrénées avant de balayer les départements du Massif Central, du sillon rhodanien et de la Bourgogne, les rafales soufflant jusqu'à 120 km/h autour de Saint-Étienne où les dégâts sont les plus importants.

Conséquence de ces vents violents dans la Loire, l'autoroute A47 a dû être coupée dans l'après-midi pour une opération d'élagage en urgence, a indiqué la préfecture.

Les pompiers et les services d'entretien des routes ont aussi multiplié les interventions pour bâcher des maisons à la toiture endommagée ou dégager des voies encombrées par la végétation ou des panneaux publicitaires arrachés.

Dans plusieurs communes de la Loire, des écoles et des équipements sportifs ont été fermés après la chute d'arbres et de tuiles. La toiture d'une station service a été arrachée à Saint-Romain-en-Gier et 17 personnes ont été évacuées d'un immeuble à Saint-Étienne, la toiture s'étant en partie envolée.

Les toitures d'une salle de spectacle à Firminy et d'une église à La Tour-en-Jarez ont été soufflées par le vent. Aucun blessé n'a été signalé par les secours interrogés par l'AFP.

La circulation des trains a par ailleurs été interrompue entre Saint-Étienne et Lyon, après des chutes d'arbres sur les voies. Cette ligne de TER est la plus fréquentée du pays.