Aux assises de Bobigny, le récit du viol "punitif" d'une jeune lesbienne

"Des viols" et des coups, précédés par une phrase : "Ah, tu kiffes les meufs? Je vais te faire kiffer". Aux assises de Bobigny, Jeanne, 34 ans, a décrit jeudi l'agression "punitive" infligée par un jeune garçon en 2017.

"J'ai lu la haine dans ses yeux" et un message : "Je vais détruire ce que tu es", a résumé la jeune femme au premier jour de ce procès pour "viol en raison de l'orientation sexuelle".

Le 8 octobre 2017, à 3H30 du matin, elle boit une bière avec une amie sur les marches de la place de la République, à Paris, après une soirée arrosée en boîte de nuit. Un jeune homme "sympathique", qui dit se prénommer Karim, les aborde et leur offre de la cocaïne.

Alors que le garçon "passe son bras autour d'elle", Jeanne raconte avoir tenté de l'arrêter en lui expliquant "être lesbienne". Rejoints par un ami du jeune homme, ils poursuivent la soirée dans un parc, où ils continuent à boire.

"On s'est embrassé et quelque chose a cédé en moi", a décrit la jeune femme. Elle qui n'a pas eu d'histoire avec un homme depuis près de dix ans finit par rentrer à son domicile, à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), accompagnée du jeune homme, vers 06H30.

Alors qu'ils entament un rapport sexuel, Jeanne change d'avis : "Je n'avais plus du tout envie, je n'étais plus attirée par lui, j'avais mal". Elle lui demande d'arrêter et de partir.

"Là, il m'a prise par les cheveux, m'a jetée sur le lit et a commencé à m'étrangler. Je me suis dit +c'est la mort+. Et puis il a commencé à me violer. J'ai littéralement senti mon corps craquer", a relaté la jeune femme à la cour, évoquant "une douleur immense" et "le sang qui coulait".

Suivront près de deux heures de coups et de sévices sexuels. Jusqu'à ce que le jeune homme finisse par quitter l'appartement, après avoir dérobé une chevalière et une carte bancaire.

En partant, après lui avoir réclamé "un bisou", il lui lance : "T'as compris maintenant? Tu feras moins ta conne".

- "Victime complète" -

Dans le box, l'accusé, 24 ans, jean et doudoune noire, a soutenu, excédé par les questions implacables du président de la cour, "ne pas avoir été violent" avec la plaignante, qui "ment", selon lui.

L'expertise médicale, effectuée quelques heures après les faits, relèvera de "très nombreuses plaies sur l'ensemble du corps", "une perforation du tympan" et des ecchymoses au niveau du cou et du thorax, et lui accordera vingt jours d'incapacité totale de travail (ITT).

"C'est une victime complète", "l'examen est compatible avec un viol et une agression physique, tout comme le traumatisme psychologique", a déclaré à la cour le légiste qui l'avait examinée.

Autre témoin appelé à la barre, un enquêteur a de son côté dépeint une scène "violente", "avec des gouttes de sang par terre et du sang partout dans le lit". La jeune femme "était en état de choc", "elle n'a menti sur rien de ce qu'on a pu vérifier", a-t-il insisté.

Après deux semaines d'enquête, l'agresseur présumé, confondu par son ADN et des images de vidéosurveillance, était interpellé à Hérouville-Saint-Clair (Calvados), où il vivait avec sa compagne.

Jeudi matin, cette dernière a affirmé qu'il n'avait "jamais été violent" avec elle, évoquant "seulement une claque", parce qu'elle "l'avait trompé".

Elle a aussi décrit par bribes le parcours chaotique de son compagnon, arrivé de Tunisie seul, à l'âge de 15 ans, hébergé par un oncle puis placé en foyer et plusieurs fois incarcéré pour trafic de drogue et vol avec violences.

La cour devra déterminer vendredi si l'accusé, également connu de la police pour des faits d'agression sexuelle, est coupable. Et retenir ou non la circonstance aggravante du viol "en raison de l'orientation sexuelle".

"Elle m'a dit +Je préfère les filles+, j'ai pas calculé. Chacun fait ce qu'il veut, c'est pas un truc de ouf. Les femmes peuvent même se marier entre elles", s'est-il défendu.

Son seul aveu à l'audience de jeudi? Avoir eu l'intention de voler la carte bancaire.