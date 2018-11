Aux assises, Georges Tron se présente comme un "prosélyte" de la réflexologie

L'ex-secrétaire d'Etat et maire en exercice de Draveil (Essonne) Georges Tron s'est présenté mardi devant les assises où il est jugé pour viols, comme un "prosélyte" de la réflexologie plantaire, pratique décrite par des femmes comme un "mode opératoire" pour les approcher.

Le procès, entré dans sa quatrième et dernière semaine, a été dépaysé en Seine-Saint-Denis, hors du département de l'Essonne dont il est l'un des barons: maire (LR) depuis 1995, conseiller départemental et ancien député.

Il avait démissionné le 29 mai 2011 de son poste de secrétaire d'État à la Fonction publique, après les plaintes de deux ex-employées municipales.

Virginie Ettel et Éva Loubrieu accusent l'élu d'avoir commencé à pratiquer sur elles de la réflexologie plantaire - sa passion revendiquée - et fini par leur imposer des attouchements et des pénétrations digitales entre 2007 et 2010, avec son ex-adjointe à la Culture Brigitte Gruel.

Outre les plaignantes, plusieurs femmes ont estimé devant la cour d'assises que la réflexologie plantaire entrait dans un "mode opératoire" pour lever leurs défenses.

L'audition de Georges Tron, entamée lundi, a repris mardi matin.

A la barre, l'élu local s'exprime à mots choisis, reprenant les termes de la question dans sa réponse.

Il ne pas hausse le ton, son débit n'accélère que lorsqu'il évoque l'"ingratitude" de personnes qui lui doivent "quasiment tout", et ses opposants qui lui ont "craché sur la figure". Il dénonce un "complot".

Un juré lui demande ce qu'il ressent quand il pratique la réflexologie.

"Cela ne me procure que de la concentration. Pour moi, c'est du prosélytisme, j'ai un désir de convaincre (des bienfaits de la pratique) et de soulager. Je n'éprouve de la satisfaction que si le résultat est atteint", répond-il.

Il avait expliqué la veille avoir pu être "imprudent de ne pas comprendre que ça pouvait être exploité" contre lui.

L'avocat général s'étonne que les policiers aient trouvé l'ouvrage "Le shiatsu et la réflexologie pour les nuls" parmi ses effets personnels au moment de sa garde à vue en juin 2011.

Cofondateur de l'Association pour l'alternative en médecine (APAM), il rétorque qu'il entendait annoter cet ouvrage, le corriger dans l'optique d'écrire lui-même un livre sur le sujet.

Il conteste en bloc les accusations de viols et agressions sexuelles en réunion, mais aussi avoir pratiqué la réflexologie sans demander aux personnes leur accord.

Le verdict est attendu jeudi.