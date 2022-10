Aux assises, mensonges et confusions d'un homme accusé d'avoir dépecé son amie

"Pourquoi elle ? Pourquoi lui ?" Ces questions sont revenues en boucle jeudi devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, où un homme accusé d'avoir dépecé son amie a livré un récit confus du crime qu'il a reconnu il y a trois jours après en avoir blâmé son frère pendant cinq ans.

En interrogeant plusieurs heures Mustapha Ait Ouaret, 55 ans, la cour a cherché à déterminer si la thèse de l'accident, qu'il soutient désormais, était plausible.

En décembre 2017, l'accusé a des "problèmes d'argent". Pour s'en sortir, explique-t-il, il décide de droguer Nafia Chaffa, une chanteuse algérienne installée en France de longue date, pour lui dérober des instruments de musique. De leur vente, il espère gagner "à peu près mille euros".

"Pourquoi la voler elle? Pourquoi Nafia? Vous étiez amoureux? Jaloux? Vous vouliez vous venger?", le presse le président Denis Kenette, impatient.

"Non, non", répond Mustapha Ait Ouaret depuis son box, "je ne sais pas ce qu'il m'a pris".

Quand, quelques jours plus tard, le corps découpé en morceaux de Nafia Chaffa, 59 ans, est retrouvé sous un tas de feuilles mortes au bois de Boulogne, à l'ouest de Paris, les soupçons des enquêteurs se tournent aussitôt vers Mustapha Ait Ouaret.

Lui accuse d'emblée son frère. Jusqu'à lundi, il soutenait l'avoir trouvé, le jour de la disparition de la victime, en train de laver du linge ensanglanté.

Au président qui lui demande ce qu'il avait contre lui, Mustapha Ait Ouaret réplique "rien du tout."

"Alors pourquoi tu m'as choisi ? Ton petit frère qui t'a respecté toute sa vie ? T'as brisé ma vie. Cinq ans de prison, trois tentatives de suicide. Pourquoi moi ? Et pourquoi madame Nafia ?", lance, tremblant, Salah Ait Ouaret, remis en liberté lundi soir après les aveux de son frère.

Mustapha baisse la tête.

- "Panique" -

Le jour de la disparition de la victime, l'accusé dit avoir servi à la victime un café auquel il a ajouté un mélange de somnifères et de morphine, qui lui étaient prescrits depuis une tentative de suicide quelques années auparavant.

"Chaque soir, vous dites prendre deux somnifères. Vous lui en avez donné huit. Et quatorze comprimés de morphine. Et vous n'aviez pas l'intention de la tuer ?", interroge l'avocat des parties civiles, Me Romain Boulet.

"Non", répète invariablement Mustapha Ait Ouaret.

Constatant que Nafia Chaffa "ne se réveillait pas", il dit avoir décidé plusieurs heures plus tard, "en panique", de se débarrasser du corps. "Je l'ai découpé parce qu'il ne rentrait pas dans la valise", détaille-t-il.

Son conseil, Me Jean Briand Mboutou Zeh, le pousse à s'expliquer. "Qu'avez-vous à perdre ? La cour a besoin de comprendre. J'ai l'impression que vous m'avez baladé. Moi, les experts, les magistrats...", énumère l'avocat.

Depuis son arrestation, Mustapha Ait Ouaret clamait qu'un handicap physique l'aurait empêché de découper le corps et de le transporter.

Les trois expertises médicales ont donné des résultats contradictoires, l'une d'elle lui donnant raison. Entendu mardi par la cour, le médecin qui l'avait menée en 2020 a estimé que l'accusé avait pu "simuler".

A son avocat qui lui demande pourquoi il a décidé de parler après cinq années, Mustapha Ait Ouaret répond simplement "j'en avais marre de mentir".

Le réquisitoire de l'avocat général est prévu vendredi.

ld/pa/abl