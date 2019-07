Aux Champs-Elysées, "Viva Colombia" pour la fin d'un Tour de France à "rebondissements"

"Viva Colombia" ! A l'arrivée de la dernière étape du Tour de France, dimanche soir sur les Champs-Elysées, supporteurs et touristes ont célébré la victoire du Colombien Egan Bernal, dans une ambiance chaleureuse et avec le sentiment d'avoir vécu une édition 2019 "pleine de rebondissements".

Drapeaux jaune bleu rouge levés, applaudissements et vivats ont accompagné l'ultime course du jeune vainqueur de 22 ans, tout au long des huit tours de circuit sur la célèbre avenue parisienne baignée de soleil qui marquent la fin de la Grande Boucle.

"Viva Colombia", scandent des jeunes Colombiens, au milieu des milliers de fans et badauds. Levant les bras, corne de brume aux lèvres, ils sont à leur tour applaudis, tandis que sur le podium, les vainqueurs reçoivent leur maillot.

"To the +Tour+", trinquent, à quelques dizaines de mètres, quatre Américains, descendus d'un hôtel de luxe proche, en ouvrant une bouteille de champagne. Fans de cyclisme, John Chuck, Pam, et Mary voulaient absolument être là. "Tellement excitant!". Eux qui n'ont pu assister samedi à la fin de l'étape de Val Thorens, interrompue faute de mauvais temps.

"Un moment historique"

Peu avant, Sandrine Gomez, drapeau colombien sur les épaules, partie de Charleroi en Belgique où sa famille réside, avait dit à l'AFP son impatience de vouloir "vivre (ce) moment". Un moment "historique "! "On est fiers" lance-t-elle.

Son père, Santiago, originaire de la même ville - Zipaquira - que leur champion Bernal, a suivi les principales étapes de montagne. "C'est un bon grimpeur. Il sait rouler. Il sait grimper", estime-t-il.

Luis Velez, sa femme Claudia et leurs enfants Sebastian et Isabella, ont revêtu le T-shirt jaune de la Colombie. Ils sont aussi "très fiers". Même si, reconnaît Luis, les Français ont été "plutôt bons, mais sont tombés à la dernière minute".

La boutique du Tour vend ses derniers maillots. Une marque fait l'animation et invite à venir chanter le célèbre titre de Joe Dassin, "Les Champs-Elysées".

Appuyés à la barrière, Annie Jeannard et Frédéric Jeamet, Parisiens tous les deux, assidus au spectacle de l'ultime étape de la Grande Boucle, ont fait connaissance. Ils échangent leurs impressions sur une édition 2019 "pleine de rebondissements".

- Peine pour Pinot -

Elle soutient le maillot à pois de meilleur grimpeur, Romain Bardet, par défaut, mais aurait bien aimé applaudir ce dimanche l'autre Français Julian Alaphilippe comme vainqueur. "La 5e place, c'est bien dommage. Il ne sera pas sur le podium. Quatorze jours maillot jaune, il a fait un travail de fou ! Samedi, lorsqu'il a été éjecté du classement, j'étais déçue", lance-t-elle. Et l'abandon de Thibaut Pinot vendredi, "ça m'a fait de la peine".

"C'est vrai qu'on avait des Français qui avaient la gagne ! Mais je suis content pour le peuple colombien. Là-bas, ça doit être quelque chose ! ", lui répond Frédéric, qui se réjouit d'avoir vécu un "Tour haletant, exaltant".

Entre deux coups de klaxons de la caravane publicitaire, qui remonte l'avenue sous le soleil, Abderazak Khamsi, coureur amateur de 54 ans, va "encourager" et "féliciter" Bernal. Il loue "sa jeunesse, ses explosions, sa gestion des courses et sa sagesse malgré son jeune âge". Les Français ont selon lui "un peu pris la grosse tête".

Ce qu'il aime avant tout: "L'ambiance familiale et bon enfant" et "le mélange des nationalités" sur la célèbre avenue.

En début de soirée, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner est venu sur les Champs "remercier" les policiers, gendarmes et pompiers "mobilisés pour la réussite" de l'épreuve. "Il y a eu des problèmes, des difficultés, des étapes arrêtées, des étapes dont le parcours a été modifié, et à chaque fois (…) nous avons su accompagner au mieux ce grand rendez-vous mondial du sport", a-t-il dit à la presse.

"C'est important pour la France de pouvoir dire au monde entier que quand on vient organiser un grand événement en France, on vient le faire en toute sécurité", a déclaré la ministre des Sports Roxana Maracineanu, présente au côté de M. Castaner. "A 4 ans des Jeux olympiques et paralympiques en France, c'est un bon signal que l'on envoie", a-t-elle ajouté.