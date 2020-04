Aux Etats-Unis, le coronavirus bouleverse les interventions des secouristes

Sauver des vies sans risquer la sienne: les équipes de secours de Glen Burnie, une petite ville du Maryland au nord-est de Washington, sont confrontées au nouveau coronavirus, un ennemi invisible qui bouleverse leurs opérations.

L'équipe de cinq membres des services d'urgence -- deux médecins et trois pompiers -- suivie par un photographe de l'AFP patiente dans une caserne de pompiers en attendant de répondre aux appels passés au 911, le numéro national de secours.

Leur garde commence à 07H00 du matin et pendant 24 heures, ils vont multiplier les interventions dans cette communauté rurbaine de 40.000 habitants, proche de l'aéroport de Baltimore.

Les consignes de sécurité sont strictes, pas d'interventions sans protection complète: blouses, masques, gants et lunettes.

Pour ne pas engorger les hôpitaux déjà saturés, ils doivent convaincre les patients de rester chez eux s'ils présentent des symptômes légers de la maladie. Pas facile quand les appelants sont fragiles.

Une femme qui veut absolument se faire hospitaliser, craque et s'agenouille par terre en pleurant. Pas facile non plus de la réconforter en respectant une distance de sécurité, le visage caché sous un masque. La patiente se calme finalement, et accepte de rester chez elle.

Les appels ne concernent pas que des patients atteints par le nouveau coronavirus. Une femme, qui ne présente aucun symptômes, se plaint de douleurs à la poitrine. Son état de santé est inquiétant, et elle a des antécédents médicaux. Pour les médecins, c'est peut-être une crise cardiaque.

Un seul secouriste, c'est la règle, entre dans l'appartement pour vérifier sa tension et ausculter la patiente, faire les premiers examens. C'est lui qui décide que la patiente doit être hospitalisée et elle est transportée sur un brancard.

Le 911 ne reçoit pas que des appels de malades. Un homme s'inquiète pour un membre de sa famille, contaminé par le coronavirus et en quarantaine, qui ne répond plus au téléphone depuis quelques temps.

L'intervention commence comme toujours par la mise de l'équipement de protection personnel. Personne ne répond dans l'appartement et il faut casser la porte avec une hache et un pied de biche.

Mais il est trop tard et un médecin découvre le corps de l'homme, apparemment décédé depuis plusieurs heures. L'équipe passe le relais à la police locale, qui va commencer son enquête en attendant le médecin légiste, et retourne à la caserne pour attendre d'autres appels.

A la fin de leur garde, les secouristes rentrent chez eux avec obligation de s'isoler. Ces professionnels s'inquiètent pourtant pour leur famille, qu'ils ont peur de contaminer malgré toutes les mesures de sécurité.

Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, plus de 30.000 personnes sont mortes aux Etats-Unis dont près de 350 dans le Maryland.