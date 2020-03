Aux familles confinées, Vienne propose des funérailles virtuelles

Les services funéraires s'adaptent aux contraintes du confinement et proposent désormais aux Viennois endeuillés de suivre en direct sur internet la cérémonie de funérailles de leurs proches.

L'entreprise de pompes funèbres "Himmelblau", l'une des plus importantes de la capitale autrichienne, a été la première à proposer ce service il y a quelques jours, suivie cette semaine par les services funéraires de la ville de Vienne.

"Il est difficile pour de nombreux proches de ne pas pouvoir assister aux funérailles", a expliqué mercredi à l'AFP le directeur d'Himmelblau (bleu ciel) Jacob Homan qui a déjà organisé la captation de six enterrements.

Les mises en bière ou la crémation peuvent être suivies gratuitement sur le logiciel Zoom grâce à un lien sécurisé par un mot de passe sur les téléphones portables et les ordinateurs. La vidéo peut ensuite être remise aux clients s'ils le souhaitent.

Les services funéraires de la ville de Vienne lui ont emboîté le pas et "cela permet aux proches et surtout à ceux appartenant aux groupes à risque d'être présents à la cérémonie d'adieu sans prise de risque", a expliqué à l'AFP une porte-parole, Nina Lämmermaier.

En Autriche, tout rassemblement de plus de cinq personnes dans l'espace public est interdit et les enterrements ne font pas exception. Certains proches ne peuvent par ailleurs pas se déplacer, les frontières étant fermées et les trajets strictement encadrés.

L'Autriche a prolongé les mesures de confinement jusqu'au 13 avril et comptait mercredi 5.560 cas officiellement déclarés de contamination par le Covid-19, qui a fait 31 morts pour une population de 8,8 millions d'habitants.

Vienne dispose de l'un des plus grands cimetières d'Europe - deux kilomètres carrés -.

Les participants à un enterrement début mars dans le sud-est de l'Autriche ont dû être placés en quarantaine quelques jours plus tard avec la découverte de plusieurs cas de Covid-19 parmi les personnes présentes.

Des entreprises de pompes funèbres proposent également ce service en France et en Espagne.