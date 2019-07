Aux JO de Tokyo, des hôtels flottants face à la pénurie de chambres

Des paquebots de croisière à quai pour héberger les touristes pendant les jeux Olympiques de Tokyo à l'été 2020: des voyagistes rivalisent d'imagination pour éviter que des visiteurs ne se retrouvent sans solution d'hébergement.

Les grues de chantier fourmillent dans la mégapole japonaise et de nombreux hôtels sont prêts à sortir de terre, mais malgré cette frénésie immobilière, il pourrait manquer 14.000 chambres au moment de ce rendez-vous sportif planétaire, selon des experts.

Certains ont donc eu l'idée de loger des touristes sur des paquebots amarrés à Tokyo ou dans les ports voisins.

JTB, la plus grande agence de voyage du Japon, a ainsi réservé pour la période olympique le Sun Princess qui offre 1.011 cabines et la promesse d'un séjour luxueux, avec jacuzzi et théâtre à bord, pour un prix qui n'est cependant pas à la portée de tous.

Il faudra débourser 200.000 yens (1.650 euros) pour passer deux nuits dans une chambre avec balcon, offre combinée avec des billets pour un match de football, et 724.000 yens (près de 6.000 euros) pour deux nuits dans une suite de 50 mètres carrés et des places pour une partie de baseball.

"Même si nous ne pouvons pas donner de chiffres, nous avons reçu une réaction excellente de la part de nos clients", assure Minoru Kuge, responsable du projet Tokyo-2020 pour l'agence JTB, interrogé par l'AFP à l'occasion d'une escale du bateau cette semaine à Yokohama.

Selon lui, la demande existe car il y a d'une part "une pénurie de chambres d'un certain standing pendant les jeux", et aussi à cause de l'atmosphère spéciale d'un tel séjour, dit-il, faisant miroiter le "sentiment d'unité" qui rassemblera des passagers tous présents pour une même cause olympique.

La ville de Kawasaki, à l'ouest de la baie de Tokyo, prévoit également d'accueillir un bateau, l'Explorer Dream, tandis que d'autres projets sont en discussions à l'est, à Chiba.

"Il n'est pas certain que les bateaux-hôtels dans la baie de Tokyo soient capables de combler la pénurie de chambres", d'après un rapport publié en octobre 2018 par l'institut de recherche Mizuho. D'autant qu'il est difficile d'évaluer le nombre exact de touristes qui séjourneront à Tokyo à ce moment-là.

Au-delà du cas spécifique des JO, ces paquebots pourraient devenir une solution originale de logement lors d'occasions spéciales, ou même venir en secours aux personnes déplacées pendant les désastres naturels.

"Ce peut être une option pour des villes de province qui voudraient héberger un congrès international ou d'autres grands événements mais ne disposeraient pas d'assez de logements", commente Yoshimi Tajima, un responsable de JTB.