Avancées européennes "significatives" à Washington sur les subventions au "Made in USA" vert

Les ministres français et allemand de l'Economie ont salué mardi des "avancées significatives" réalisées avec l'administration Biden, lors de leur venue à Washington pour demander des garanties afin que l'industrie européenne ne soit pas pénalisée par le grand plan climat américain.

"J'estime que nous avons fait des avancées significatives", a déclaré le ministre français, Bruno Le Maire, lors d'une conférence de presse commune avec son homologue allemand Robert Habeck.

Les Européens s'inquiètent des subventions que les Etats-Unis veulent accorder aux entreprises vertes dont les produits sont "Made in America", dans le cadre de l'"Inflation Reduction Act" (IRA). Les Européens craignent que ces subventions ne provoquent une fuite des investissements industriels, de l'Union européenne vers les Etats-Unis.

Le grand plan climat du président américain prévoit 370 milliards de dollars d'investissements en faveur de la lutte contre le changement climatique, notamment pour les entreprises fabriquant aux Etats-Unis les batteries de voitures électriques ou les panneaux solaires.

Les Etats-Unis ont ainsi accédé à l'une des principales demandes des Européens, en acceptant un principe de "transparence totale" concernant le montant des subventions qu'ils accorderont à leurs industriels.

Cela permettra à l'UE d'accorder "le même niveau d'aides publiques" à ses propres industriels, a souligné le ministre français.

Ce principe dit de "matching clauses" a été proposé par la Commission européenne, qui négocie avec les Etats-Unis et qui préparera sa réponse à l'occasion d'un sommet des chefs d'Etat et de gouvernement les 9 et 10 février.

- "Même objectif" -

MM. Le Maire et Habeck, venus plaider à Washington pour une "compétition équitable" entre les Etats-Unis et l'Europe, ont rencontré plusieurs responsables de l'administration Biden, dont leur homologue, la secrétaire au Trésor Janet Yellen.

La ministre de Joe Biden a "mis en avant la nécessité de stimuler l'innovation et le développement technologique des deux côtés de l'Atlantique pour accélérer la transition vers une énergie verte et réaliser nos objectifs communs en matière climatique", selon un communiqué du département au Trésor.

Les ministres européens ont affiché leur unité avec les Etats-Unis. "Nous partageons le même objectif: être plus indépendants sur les chaînes de valeur stratégiques pour l'industrie verte", a indiqué M. Le Maire.

"Nous estimons (...) qu'il y a de la place pour une industrie forte européenne et une industrie forte américaine dans le domaine des technologies vertes", a-t-il ajouté.

Il a cependant alerté sur la "nécessité pour tous les Etats européens d'être lucides: l'Europe doit accélérer son virage stratégique vers l'industrie verte, l'Europe doit accélérer son virage stratégique vers l'indépendance industrielle".

Les deux ministres européens ont rencontré, outre Mme Yellen, des conseillers de M. Biden, ainsi que la secrétaire au Commerce Gina Raimondo.

Avant de rentrer en Europe, ils doivent encore discuter avec le sénateur démocrate Joe Manchin, qui a joué un rôle décisif dans le renforcement des conditions d'attribution des subventions en échange de son vote en faveur de l'IRA.

Mme Yellen, qui s'est entretenue lundi avec la commissaire européenne à la Concurrence Margrethe Vestager, "a souligné le besoin de stimuler le développement et le déploiement technologiques des deux côtés de l'Atlantique pour accélérer la transition vers l'énergie verte et accomplir nos objectifs climatiques collectifs", selon le communiqué du département au Trésor.