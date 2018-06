Avant des élections au Pakistan, l'ombre de l'armée sur la presse

Enlèvements, censure, menaces: à quelques semaines d'élections législatives à l'issue incertaine, des journalistes pakistanais font face à des pressions croissantes dans leur travail, assimilées par certains à un "putsch silencieux" téléguidé par la puissante armée.

Nombre de militants et reporters se disent victimes d'une campagne visant à infléchir leur couverture de certains thèmes et partis avant le scrutin du 25 juillet.

"Nous n'avons jamais vu une censure comme celle que nous affrontons aujourd'hui", estime Afzal Butt, président de l'Union fédérale des Journalistes.

Le Pakistan est l'un des pays les plus dangereux au monde pour la profession et les lignes rouges existent de longue date. Mais les pressions ont pris une nouvelle dimension ces derniers mois.

Le groupe Geo TV a vu sa diffusion partiellement interrompue pendant plusieurs semaines en mars avant, selon la presse, de passer un accord avec l'armée sur le contenu de sa couverture.

Et le plus vieux quotidien du Pakistan, Dawn, s'est plaint que ses distributeurs aient été "menacés et forcés par les institutions d'Etat" après la publication en mai d'une interview controversée de l'ex-Premier ministre Nawaz Sharif.

Le dirigeant, démis par la justice en juillet 2017 pour corruption, y suggérait que les attentats de Bombay, qui avaient tué 166 personnes en 2008, avaient été commis par des insurgés pakistanais.

Un tel traitement envers deux très influents groupes de médias envoie un message clair, estime Waseem Abbasi, journaliste au quotidien The News: "Les autres groupes de presse n'ont aucune chance. Donc ils suivent la ligne". L'auto-censure est répandue.

La situation inquiète la communauté diplomatique: "Il y a clairement un effort concerté pour museler les médias au Pakistan", affirme à l'AFP l'un de ses membres sous couvert d'anonymat. "C'est profondément préoccupant".

- Interférences -

La tension se porte en grande partie sur les mauvaises relations entre M. Sharif et les forces de sécurité.

L'armée a dirigé le Pakistan pendant près de la moitié de ses 70 ans d'histoire et elle est considérée comme la plus puissante institution du pays.

M. Sharif, qui a dans le passé cherché à améliorer les exécrables relations de son pays avec l'Inde, s'est récemment vu interdit d'élections à vie par la Cour suprême. Il a depuis lancé une vaste campagne accusant l'armée d'interférence en politique.

Nombre de médias sont désormais sous pression pour cesser toute couverture favorable à M. Sharif et à son parti, le PML-N, selon M. Abbasi. L'impact de cette censure sur les choix des électeurs reste cependant difficile à quantifier à ce stade.

Mais pour le Pakistan Institute of Legislative Development and Transparency, un centre de recherche, le processus électoral ne semble pas "équitable".

Les journalistes pensent qu'ils "font face à des contraintes liées à un putsch silencieux de l'armée et de son agence affiliée, l'ISI", les renseignements militaires, écrit-il dans un récent rapport.

"Au Pakistan, les élections ne sont pas manipulées le jour même (du scrutin). La question est: le jeu est-il équitable en amont avant les élections ?" s'interroge Omar Waraich, directeur adjoint d'Amnesty International pour l'Asie du sud.

Pour Matiullah Jan, un présentateur de WAQT News, la réponse est simple.

"Je pense que c'est la justice et l'armée qui font ça (...) Personne ne le dit si ouvertement mais tout le monde le sait", résume-t-il, comparant la situation à un "terrain de cricket truqué".

Sollicitée par l'AFP pour un commentaire, l'armée n'a pas répondu. Elle a dans le passé affirmé ne pas interférer dans la couverture des médias.

- Trahison -

Mais lors d'une récente conférence de presse, son porte-parole, le général Asif Ghafoor, a rendu public un document accusant nommément des journalistes et des activistes de collaborer avec des forces hostiles à l'Etat.

"C'est la preuve de la pression exercée sur les médias du Pakistan, exposée par le porte-parole de l'armée en personne", souligne M. Jan, dont le nom figurait sur la liste.

Le lendemain, la commentatrice anglo-pakistanaise Gul Bukhari, critique envers l'armée, a été brièvement enlevée à Lahore.

Les disparitions forcées sont courantes au Pakistan, mais elles ont pris de l'ampleur depuis un an. L'armée, régulièrement accusée de les avoir inspirées, dément toute implication.

Des photos montrant Cyril Almeida, le journaliste ayant recueilli l'interview de Nawaz Sharif à Dawn, parlant avec des diplomates indiens a été diffusée, lui valant d'être accusé de trahison.

Un blogueur ultranationaliste a posté des clichés montrant un correspondant étranger assistant à une manifestation de Pachtounes critiques envers l'armée, l'accusant d’œuvrer pour le compte de la CIA. S'en sont suivis des appels à de violentes représailles.

"Vous connaissez la situation au Pakistan", souligne M. Abbasi, dont le nom figurait lui aussi sur la liste. "Certaines personnes pourraient entendre cela comme un signal ou un message pour aller s'en prendre à vous".