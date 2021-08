Avant la rentrée, les prix des fournitures se tiennent sages

Contrairement à la rentrée précédente, le prix des fournitures scolaires n'a que peu progressé à l'orée du retour en classes, selon professionnels et associations de consommateurs, ce qui ne veut pas dire que leur coût est neutre pour les foyers dont certains ont souffert de la crise du Covid-19.

. Coût moyen stable

Comme chaque année, l'association de consommateurs Confédération syndicale des familles (CSF) a conduit une étude sur le coût de la rentrée scolaire en France.

Mais, alors qu'elle avait évoqué un an plus tôt une augmentation de 6,2% de ce coût, notamment en anticipation d'un éventuel reconfinement, la hausse attendue est cette fois plus contenue, aux alentours de 1%. "C'est très anecdotique par rapport à l'année dernière", explique Johan Jousseaume, secrétaire confédéral du secteur Education de l'association.

Cette faible variation moyenne cache toutefois une situation plus contrastée, précise-t-il. D'abord parce que les dépenses sont très différentes en fonction du niveau scolaire: pour un coût moyen de la rentrée d'environ 330 euros en comptant l'équipement de sport, les parents d'un enfant entrant au CP devront débourser en moyenne 190 euros contre 400 pour un futur lycéen par exemple, selon la CSF.

En outre les fournitures classiques, cahiers, stylos, sont un poste de dépenses moins important cette année notamment parce que "leur réutilisation est plus importante", explique Johan Jousseaume.

. Poste de dépense important

Les professionnels du secteur annoncent en outre une "bonne nouvelle pour les consommateurs": "à références constantes et périodes 2020/2021 de vente identiques, tous les univers affichent une baisse de leur prix, de -1,5% pour les accessoires jusqu'à -4,6% pour les cahiers & papiers", a expliqué l'Association des industriels de la papeterie et du bureau (AIPB).

En revanche, "le coût des fournitures de sport a augmenté de manière très importante", regrette Johan Jousseaume, pointant l'augmentation du prix des matières premières comme le coton ou la laine.

Même si la situation est nuancée, indique-t-il encore, "la rentrée scolaire continue de peser lourdement et de manière très importante sur les ménages les plus modestes", d'autant que la prime exceptionnelle d'allocation de rentrée (ARS) de 100 euros, décidée en 2020 par le gouvernement, "n'a pas été reconduite" cette année.

Ce, alors que "les familles ressortent de la crise davantage en difficulté, il y a plus de familles aux revenus modestes et les pauvres se sont appauvris", selon l'étude conduite par la Confédération syndicale des familles (CSF).

. Moins d'incertitudes

Les Français ont en tout cas déjà bien engagé leurs achats de rentrée, contrairement à l'année précédente marquée par de fortes incertitudes.

Fallait-il racheter des stylos et des cahiers, ou des cartouches d'imprimantes et une tablette pour l'école à domicile? "L'année dernière, il y avait beaucoup d'attentisme par rapport à la rentrée des classes, cette année pas du tout, la rentrée des classes représente +12% par rapport à l'année dernière", pointait récemment sur BFM Business le PDG de Système U Dominique Schelcher.

Sur juillet, le panéliste GfK Market Intelligence a identifié une tendance de +9%, pour des ventes totales de 113 millions d'euros, en grandes surfaces où les Français font le gros des courses de rentrée. "Cependant, l'activité n'est pas totalement revenue à la normale: le chiffre d'affaires de ce début de campagne 2021 est en recul de -5,6% par rapport à 2019", selon Carole Beyly, consultante GfK, citée dans un communiqué.

Jacques Creyssel, le délégué général de la fédération de la grande distribution (FCD), a mis en garde contre un effet pass sanitaire pesant sur les plus gros magasins. "Certains Français ont peur de se rendre dans ces magasins, ce qui fait craindre une perte importante" lors de la période des achats de rentrée pour ces magasins présents dans des centres commerciaux de plus de 20.000 m2, soumis dans certains départements au contrôle du pass sanitaire.