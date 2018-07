Avec "Audition Secrète", M6 renouvelle le genre du télécrochet

Avec "Audition secrète", nouvelle émission diffusée à partir du 17 juillet en prime time, M6 et le label de production musical "Six & Sept" font découvrir des "talents" de la chanson, en leur faisant participer à leur insu à une compétition, grâce à la complicité de leurs proches.

Chaque chanteur amateur ignore jusqu'à la dernière seconde qu'il va se retrouver face aux caméras d'un plateau de télévision où l'attendent les animateurs vedettes de M6 Eric Antoine et David Ginola, un public et des représentants de la maison de disque "Six & Sept".

Il est toujours accompagné d'un proche grâce auquel un subterfuge a été organisé avec la chaîne afin de motiver sa venue.

"Ce n'est pas le +candidat+ qui nous contacte mais son entourage", a expliqué à la presse Pascal Nègre (ex-Universal Music France), président du label "Six & Sept" créé avec M6 l'an dernier.

Le temps de la surprise passé, Eric Antoine révèle au chanteur amateur que ses proches croient en son talent et lui demande s'il accepte de chanter, auquel cas, il est aussitôt pris en main pour répéter une chanson avec des musiciens, maquillé, "relooké" pour sa première performance TV.

A ce stade, il ignore encore que Pascal Nègre et Julien Creuzard, son directeur général du label, assistent au spectacle, cachés derrière un miroir sans tain.

"La personne va ainsi chanter à l'aise, faire son métier d'artiste, être sur une scène, c'est-à-dire chanter devant des gens une reprise, sans savoir qu'il y a une maison de disque en train de la regarder", précise Pascal Nègre.

Ne sachant pas non plus qu'il y a d'autres talents piégés comme elle, cette personne est préservée de l'esprit de compétition.

"Il y a un côté caméra cachée qui peut être très drôle", fait aussi valoir le producteur.

Seuls les téléspectateurs peuvent entendre leurs remarques et commentaires derrière le miroir. S'ils éprouvent un coup de coeur, le miroir qui les dissimule, est relevé et les producteurs se présentent aux "talents".

Si la prestation ne leur plaît pas, les producteurs restent cachés.

Au total douze talents ont été sélectionnés. La deuxième audition sera diffusée le 24 juillet sur M6. Elle sera suivie d'une troisième audition et de la soirée de verdict, qui dévoilera les quatre talents retenus.

Ces derniers ont déjà signé avec le label pour un disque qui sortira après la diffusion de la dernière émission, ont-ils assuré.

"On ne joue pas, on cherche vraiment des talents", affirme Pascal Nègre, "on fait notre vrai métier du début à la fin".