Avec Biden, des femmes et des membres de minorités pour piloter l'économie américaine

Le président américain élu Joe Biden a choisi Janet Yellen, l'ancienne patronne de la Banque centrale, pour diriger le Trésor, et dévoilé quelques membres-clés de son équipe économique, dont la priorité sera d'apporter un soutien "immédiat" aux Etats-Unis, très touchés par la pandémie.

M. Biden et sa vice-présidente Kamala Harris doivent présenter publiquement mardi leur équipe, composée de femmes et de membres de minorités - un fait largement souligné par le président démocrate, élu à la tête d'un pays déchiré par le racisme et les divisions politiques.

"Voici l'équipe (...) qui nous aidera à reconstruire notre économie encore plus forte que jamais", a-t-il annoncé lundi.

L'économie américaine est à la peine, avec un chômage à 6,9%, le double d'avant la pandémie. La croissance enregistrée au troisième trimestre reste en baisse de 2,9% par rapport au troisième trimestre 2019.

La nomination de Janet Yellen devrait être confirmée par le Sénat même si les républicains gardaient la majorité en janvier. Le président républicain de la commission financière du Sénat, Chuck Grassley, a déjà estimé que Mme Yellen devrait recueillir "un avis favorable".

A 74 ans, Janet Yellen sera la première femme à diriger le Trésor (équivalent du ministère des Finances), après avoir été la première femme à présider la puissante Réserve fédérale (Fed) entre 2014 et 2018.

Sa première tâche sera de faire voter en urgence un nouveau plan d'aide en faveur des plus vulnérables, alors que celui du printemps expire.

Cela pourrait s'avérer ardu car les démocrates ne sont pas assurés de disposer en janvier de la majorité au Sénat, contrairement à l'administration de Barack Obama lors de sa prise de fonction en janvier 2009, en pleine crise financière.

- "Restaurer le rêve américain" -

"Pour nous remettre (de cette crise), nous devons restaurer le rêve américain - une société où chaque personne peut atteindre son potentiel et rêver encore plus grand pour ses enfants", a jugé Mme Yellen.

M. Biden a également annoncé la nomination de Wally Adeyemo comme secrétaire adjoint du Trésor.

D'origine nigériane, présenté comme "expert en politique macroéconomique", M. Adeyemo a été directeur adjoint du Conseil économique national, conseiller à la sécurité nationale et chef de cabinet au Bureau de la protection financière des consommateurs.

"S'il est confirmé, M. Adeyemo serait le premier secrétaire adjoint au Trésor afro-américain", a souligné M. Biden, qui a en outre choisi Neera Tanden, d'origine indienne, comme directrice du Bureau de la gestion et du budget.

Si le président élu a loué la carrière de Mme Tanden, ancienne conseillère d'Hillary Clinton pendant la campagne présidentielle de 2016, cette nomination ne fait pas l'unanimité parmi les démocrates les plus progressistes et pourrait être bloquée au Sénat, des républicains ayant déjà fait connaître leur opposition.

Cecilia Rouse, une autre femme, a été proposée pour diriger le Conseil des conseillers économiques du président. Là encore, une nomination inédite, relève M. Biden: "Elle deviendra la première Afro-Américaine et seulement la quatrième femme à diriger ce Conseil en 74 ans d'existence."

Le nouveau président sera également entouré de Jared Bernstein, un proche de longue date: celui-ci avait été son propre économiste en chef lors des premières années de l'administration de l'ancien président Barack Obama (2009-2017). M. Bernstein sera membre du Conseil des conseillers économiques.

Enfin, Heather Boushey, qualifiée d'"économiste éminente" dont les travaux de recherches portaient sur les inégalités économiques, sera également membre de ce Conseil, une agence de la Maison Blanche chargée d'aider à élaborer la politique économique nationale et internationale.

Plusieurs postes incontournables dans l'élaboration de la politique économique doivent encore être pourvus: le représentant américain au commerce (USTR) et le secrétaire au Commerce.

Ces nominations sont très attendues à l'étranger, alors que l'administration du président sortant Donald Trump a mené une guerre commerciale avec la Chine et bousculé les relations commerciales avec les principaux alliés des Etats-Unis.

Même si elle n'est pas encore au complet, Joe Biden a estimé que son équipe était "composée de fonctionnaires novateurs qui aideront les communautés les plus durement touchées par le Covid-19 et s'attaqueront aux inégalités structurelles de notre économie", et qu'ils travailleront "sans relâche pour s'assurer que chaque Américain bénéficie d'un juste retour pour son travail et d'une chance égale de progresser".

Le démocrate, qui prendra ses fonctions dans une économie peinant à se remettre du choc provoqué par la pandémie, a estimé que cette équipe ressemblait à l'Amérique.

Les Etats-clés de l'Arizona et du Wisconsin ont officiellement certifié lundi la victoire de M. Biden à la présidentielle américaine, cimentant encore davantage son succès face à Donald Trump, qui n'a toujours pas concédé sa défaite.