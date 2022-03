Avec "Encanto" et sa magie, Disney envoûte Hollywood et remporte un Oscar

La magie Disney a une nouvelle fois opéré dimanche soir aux Oscars où "Encanto, la fantastique famille Madrigal", célébration de la Colombie, de sa culture et de ses traditions, a remporté le prix du meilleur film d'animation.

"Encanto" raconte les aventures d'une adolescente ordinaire, Mirabel, née au sein d'une famille dont chaque membre est doté de pouvoirs magiques, au coeur des montagnes colombiennes.

Au rythme de la musique folklorique vallenato, avec café et pain de maïs, la famille Madrigal met sa magie au service de son village mais lorsque celle-ci commence à disparaître, tout est remis en question.

"Je suis tellement fière d'avoir participé à ce film qui met en avant des personnages beaux et représentant la diversité, et du fait que, partout, des personnes se reconnaissent dans le film", a déclaré la productrice Yvett Merino en recevant cette récompense.

La bande son joue, comme souvent, une part très importante dans ce film d'animation Disney, qui était également en lice pour l'Oscar de la meilleure chanson avec "Dos oruguitas" ("deux petites chenilles"), écrite par Lin-Manuel Miranda et interprétée par le Colombien Sebastian Yatra. Mais c'est finalement la pop star Billie Eilish qui a raflé la mise, pour "No Time To Die", titre du dernier James Bond.

La ballade sentimentale "Dos oruguitas" est associée à l'un des moments les plus forts d'"Encanto", lorsque la grand-mère Alma évoque le souvenir de son mari, tué dans sa jeunesse par des envahisseurs en armes.

Une référence explicite aux populations contraintes de fuir les conflits armés, en Colombie comme ailleurs, un thème également présent dans le documentaire animé "Flee", avec lequel "Encanto" était en compétition.

- Vilain petit canard -

Même si Mirabel, adolescente de 15 ans, est le personnage central de l'histoire, "Encanto" met en avant chacun des douze membres de la famille Madrigal, même Bruno, le vilain petit canard du clan.

"Nous savions qu'il allait retenir l'attention", a expliqué au magazine Variety le co-réalisateur Jared Bush.

Le succès est tel que la chanson associée au personnage, "We don't talk about Bruno", qui mêle rythmes cubains et phrasé hip-hop, est devenue l'une des plus écoutées et a fait un tabac dans les classements.

"Chaque famille a un paria, ou quelqu'un qui se sent rejeté. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles ce personnage a pris. Beaucoup de gens se sentent comme des moutons noirs", a dit la co-réalisatrise Charise Castro Smith.

"Encanto" se démarque aussi des grands classiques de Disney par son souci de représenter la diversité et de permettre aux spectateurs de s'identifier à sa galerie de personnages. "Sur TikTok, j'ai été impressionné de voir à quel point les gens se retrouvaient dans le film", a dit Jared Bush.

Les Oscars, qui ont souvent été critiqués pour l'absence de diversité dans leurs choix, avec notamment le mouvement #OscarsSoWhite sur les réseaux sociaux, ne devraient pas s'en plaindre.