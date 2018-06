Avec les "Algériens" de Nouvelle-Calédonie

Déportés devenus colons

« On est Calédoniens mais on est toujours Algériens au fond de nos cœurs, descendants de déportés. » Angelo Malik MILOUD, descendant de la 5ème génération

Un croissant musulman aux portes du cimetière, un café au nom évocateur à l'entrée de la ville. Nous ne sommes pas en Algérie mais au cœur du Pacifique, dans le village de Bourail, en Nouvelle-Calédonie.C'est le fief d'une petite communauté algérienne. La descendance de quelques bagnards, déportés à partir de 1864 et amnistiés 23 ans plus tard, a fait souche dans tout l'archipel.Maire du village pendant 30 ans, Jean-Pierre Taïeb Aifa est une figure locale, connue de tous sous le nom du « Calife ». Il est le petit-fils d'un condamné et de la fille d'un gardien de prison. Un métis comme ici tous les descendants d'Algériens.« Les Libérés se sont mariés soit avec des Européennes, soit avec des Mélanésiennes, ce qui explique ce fort métissage", explique-t-il. " Aujourd'hui, on peut dire que dans les métissages en Nouvelle-Calédonie, pour au moins un tiers de la population, il y a une goutte de sang venue d'Afrique du Nord. »Jean-Pierre Taieb Aifa élève le bétail sur ses terres, d'anciennes concessions allouées à son ancêtre par la puissance française.Devenus colons à leur tour par la force des choses, les Algériens de Calédonie sont souvent assimilés aux Caldoches, les descendants d'Européens, avec qui ils partagent, en plus de l'histoire du bagne, le goût des chevaux.Plusieurs fois par mois, les éleveurs équins venus de toute la Calédonie préparent leurs chevaux aux courses. Et même si certains détails les distinguent, les Algériens se fondent à merveille dans ce décor de Far-West.Pour autant, ils n'ont pas oublié leur histoire. Le cimetière, puis la mosquée ont permis à une partie de la communauté de se retrouver autour de la religion. Le bâtiment abrite aussi les précieuses archives de leur histoire. Il y a quinze ans, certains ont même tenté de retrouver leurs racines en s'envolant pour l'Algérie, ce pays inconnu.Privée de sa langue, déracinée, la communauté se bat pour conserver les traditions, comme la préparation du couscous. Si certains descendants ont adopté le mode de vie des blancs, d'autres au contraire se sentent plus proches des Kanak, le peuple autochtone colonisé et organisé en tribus, comme leurs ancêtres kabyles. C'est le cas d'Angelo Miloud, métis algérien et kanak.En cette fin de Ramadan, la communauté observe la tradition en rompant le jeûne.Bientôt, dès cet automne, elle devra se prononcer, comme les autres populations de l'archipel, pour que la Nouvelle-Calédonie devienne indépendante ou reste au sein de la République française. Angelo sera non-votant, contrairement à Daniella Ali Ben Ahmed, descendante de la 4ème génération. « J'ai toujours voté, et là je pense que c'est important pour nous, pour le référendum. Je préfèrerais rester Française », explique-t-elle.Le bagne des antipodes est aujourd'hui devenu une société multiculturelle. Le 4 novembre 2018, les Algériens du Pacifique vont se confronter aux mêmes questionnements que les autres communautés de la mosaïque calédonienne.