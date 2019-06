Avec RTL, "l'intégration se passe bien", assure le patron de M6

Y-a-t-il des remous à RTL à cause d'une trop grande mainmise de sa nouvelle maison-mère M6? Le patron du groupe audiovisuel Nicolas de Tavernost a assuré que non et estimé que "l'intégration se passe bien" jeudi lors d'un déjeuner avec l'Association des journalistes médias.

L'annonce fin mai du départ du patron de RTL et dirigeant du pôle radio du groupe M6, Christopher Baldelli, et plus récemment, l'annonce que la chef du service politique de la station Elizabeth Martichoux allait perdre l'interview de la matinale, a suscité des inquiétudes en interne selon plusieurs médias.

"Cette opération radio (la prise de contrôle de RTL, ndlr), on voulait la faire depuis plus de dix ans et on a dû convaincre l'actionnaire (le groupe allemand Bertelsmann, ndlr). L'intégration se passe bien, nous avons beaucoup d'échanges et nous souhaitons qu'il y en ait davantage", a estimé Nicolas de Tavernost.

Il a donné comme exemple l'arrivée cet été à la présentation du "19.45" d'Amandine Bégot, journaliste de RTL, et aussi le transfert réussi de Julien Courbet, animateur phare de la radio dont le bilan à la tête de "Capital" cette saison est très positif. Ce dernier héritera d'ailleurs à la rentrée de deux nouveaux programmes, un talk-show et une émission autour de l'entreprise.

"La RTLisation de M6 est en marche!" a objecté le dirigeant.

"Il y a toujours certaines difficultés qui peuvent surgir, des insatisfactions, des mécontents. Ça n'a rien à voir avec un problème d'intégration", a-t-il poursuivi.

Quant à l'interprétation avancée dans certains médias voulant qu'Elizabeth Martichoux ait été écartée pour des raisons politiques, il l'a balayée : "ça fait 32 ans que je m'occupe de médias, l'information de M6 est une réussite, en ce qui concerne la politique je ne suis jamais intervenu en 32 ans, j'ai toujours défendu l'intérêt du groupe", a-t-il martelé.

Le directeur de l'information de RTL avait pour sa part expliqué ce changement par un désir d'ouvrir l'interview du matin à d'autres domaines que la politique.

Revenant sur le changement de direction à RTL, qui verra arriver dès mardi l'ex-responsable de la publicité à TF1 Régis Ravanas, Nicolas de Tavernost a expliqué que le groupe passait "à une autre étape", et qu'il fallait "une nouvelle orientation" pour développer les plateformes audio et tout ce qui est musique.

Vantant les qualités de sa nouvelle recrue, passée par M6 avant TF1 ("il a fait un long stage de formation chez TF1!"), il a estimé qu'il "avait les qualités" pour lui succéder un jour.

Président du directoire de M6 depuis 2000, Nicolas de Tavernost a vu son mandat renouvelé pour trois ans en février 2017 et une récente modification des statuts du groupe a fait passer l'âge limite des dirigeants de 70 à 72 ans, lui permettant de rester éventuellement en poste jusqu'en 2022.