Aviron: le patron de la Fédération internationale adoube le site des JO-2020

"C'est la première fois que je vois (quelque chose) d'aussi solide": le président de la Fédération internationale des sociétés d'aviron (Fisa) a adoubé à Tokyo le site construit pour les épreuves d'aviron des JO-2020, à l'occasion de son inauguration dimanche.

"Tout s'est passé dans les règles, dans les délais et je suis ravi, à plus d'un an des Jeux olympiques, d'être dans cette situation, sans problèmes majeurs", s'est félicité Jean-Christophe Rolland, médaillé d'or des Jeux olympiques de Sydney en 2000.

"Il y a encore de petites choses à améliorer mais nous pouvons être rassurés", a poursuivi le patron de la Fisa à propos du Sea Forest Waterway, dans la baie de Tokyo, qui sera aussi le théâtre d'épreuves paralympiques et de canoë.

Les démonstrations organisées dimanche pour son inauguration ont été marquée par des vents violents, dont n'a guère semblé s'inquiéter Jean-Christophe Rolland.

"Bien sûr, s'il est trop puissant, le vent pourrait poser problème (Mais) sur un programme de huit jours, j'espère que nous trouverons facilement un créneau lors duquel le vent n'est pas trop fort, de manière à avoir une belle compétition", a positivé le Français.

Long de 2300 mètres, le Sea Forest Waterway est un des huit sites permanents construits dans la perspective des Jeux olympiques de Tokyo.

Sur les 43 sites olympiques, 25 existent déjà et 10 auront une vocation temporaire.