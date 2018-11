Avocats et magistrats de nouveau mobilisés contre la réforme "déshumanisante" de la justice

"Justice en danger": plusieurs centaines d'avocats et des magistrats se sont de nouveau mobilisés jeudi en France contre une réforme gouvernementale "déshumanisante", à quelques jours de son examen à l'Assemblée nationale.

Faisant hurler leurs sifflets et transportant un petit cercueil symbolisant la "justice morte", des centaines de robes noires se sont rassemblées à Paris, devant le Palais-Bourbon, pour exiger "une justice pour tous, avec tous, partout" et exhorter les députés à refuser certaines dispositions du projet de réforme de la garde des Sceaux Nicole Belloubet.

Les professionnels de la justice - greffiers, personnels de la protection judiciaire de la jeunesse, conseillers d'insertion et de probation - s'étaient également donné rendez-vous sur les marches des tribunaux à Douai, Agen, Dijon, Saint-Pierre de la Réunion ou Nice pour "maintenir la pression", à l'appel notamment du Conseil national des barreaux (CNB), du Syndicat des avocats de France (SAF) et du Syndicat de la magistrature (SM).

Dans un communiqué commun, les organisations dénoncent "les dérives d'un projet de loi qui va engendrer une justice illisible, inaccessible, inhumaine et privatisée". Le texte qui arrive à l'Assemblée a été rétabli par la Commission des lois après avoir été détricoté par le Sénat.

"C'est une réforme qui privilégie les économies de gestion et qui éloigne le justiciable du juge", a estimé la présidente du CNB, Christiane Féral-Schuhl, qui a émis plusieurs "alertes rouges".

Principaux griefs: la révision des pensions alimentaires par les directeurs des caisses d'allocations familiales (CAF) et plus par les juges d'instance, des injonctions de payer délivrées par une plateforme numérique et non plus lors d'une audience ou encore l'expérimentation d'un tribunal criminel départemental, jugeant notamment les viols et uniquement composé de magistrats professionnels.

"L'objectif est manifestement de limiter l'accès au juge, plutôt que de donner à la justice les moyens de fonctionner", a critiqué dans un communiqué l'Union syndicale des magistrats (USM, majoritaire), qui ne participait pas à la mobilisation.

- "Fracture numérique" -

La garde des Sceaux a de nouveau défendu jeudi matin sur France Culture sa loi, "construite pour les justiciables" et qui "recentre le juge là où il apporte de la plus-value". Son projet, examiné en séance à l'Assemblée dès lundi, prévoit notamment la dématérialisation de certains actes de procédure, la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance ou encore la création de 7.000 places de prison.

Avec un budget en augmentation de 25% sur cinq ans, qui "dépassera les neuf milliards d'euros", ce n'est pas une loi "d'économies", a assuré la ministre. Quelque 6.500 emplois supplémentaires seront créés chez les magistrats, greffiers et surveillants pénitentiaires, a rappelé Mme Belloubet.

"En France la justice c'est 61,2 euros par Français, donc deux fois moins qu'en Allemagne. On a 10 juges pour 100.000 personnes, pour une moyenne de 21 juges en Europe. Le budget de la justice augmente, certes, mais c'est surtout en faveur de l'administration pénitentiaire", a tancé à Lyon l'ancien bâtonnier Éric Jeantet, mobilisé avec 150 autres professionnels.

"Pour faire des économies et aller plus vite, on va remplacer des professionnels par des ordinateurs, cette réforme va fragiliser encore plus les points d'accès à la justice. Pour la justice pénale, on va assister à une réduction importante des garanties des libertés publiques", a affirmé à Bobigny Sophie Combes, magistrate et déléguée du SM, classé à gauche.

En Seine-Saint-Denis, où la dénonciation d'une "paupérisation" de la justice est récurrente, les inquiétudes se concentraient sur la dématérialisation. "Dans le département, où certaines personnes ne savent ni lire ni écrire ou alors n'ont pas un accès simple à internet, nos clients vont arrêter de saisir la justice", a confié à l'AFP Virginie Marques, avocate de 40 ans.

"Dix millions de Français n'ont pas accès à internet, d'où un risque de fracture numérique. Ils ont droit à la même justice que les autres", a rappelé devant l'Assemblée nationale la présidente du CNB. En écho, une pancarte montrait Martine, l'héroïne des albums enfantins, interloquée devant un ordinateur. "Martine tente de saisir un juge", était-il écrit.

