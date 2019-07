Bac: encore des questions pour les candidats aux résultats provisoires

Les résultats du bac sont tombés vendredi pour les 743.000 candidats. Pour un petit nombre d'entre eux, ils ne sont que provisoires, en raison d'une grève inédite de correcteurs. Un certain nombre de questions se posent, tant que les copies ne sont pas rendues.

- Qui est concerné par les résultats provisoires ? -

Selon le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, seul 1% des candidats seraient touchés par ce mouvement de grève, qui a conduit des professeurs à ne pas rentrer les notes du bac et dans certains cas, à conserver les copies de l'examen. Concernant le nombre de copies encore retenues, "le chiffre bouge tout le temps": le ministère l'estimait vendredi midi entre 35.000 et 40.000 sur un total de 4 millions de copies. "Il y a des retours importants de copies depuis ce matin", a assuré Jean-Marc Huart, le numéro 2 du ministère, sur BFMTV.

C'est en allant consulter leurs résultats que les élèves ont été informés du caractère provisoire ou définitif de leurs notes.

Louis, 18 ans, du lycée Fénelon à Paris, a ainsi obtenu "un provisoire 10/20 en philo", qui correspond à la moyenne de ses notes annuelles, une "solution technique" décidée mercredi par le ministère pour être en mesure de publier les résultats de tout le monde en temps et en heure. Au final, c'est la meilleure des notes qui sera retenue.

Dans certains établissements, une lettre a été remise aux élèves, avec leur relevé de notes, les invitant à venir de nouveau les consulter "lundi après-midi".

D'autres ont prévu de les tenir informés par téléphone quand leurs notes définitives seront connues.

- Comment vont s'organiser les rattrapages ? -

Dès lundi 8H00, les candidats qui ont droit au repêchage, parce qu'ils ont eu une moyenne comprise entre 08 et 10/20, doivent se présenter dans leur centre d'examen.

Certains passeront peut-être les oraux de rattrapage pour rien, s'ils apprennent plus tard que leur note définitive leur permettait en fait d'y échapper.

Corentine, 18 ans, au lycée Victor-Duruy, est attendue au rattrapage: elle a pour l'instant une moyenne de 08/20, avec un 08/20 provisoire en philo, coefficient 6. "On doit m'appeler dès qu'on aura ma note définitive, ce qui n'empêche pas que je dois me présenter au rattrapage lundi", explique-t-elle. "C'est un peu énervant, car ça nous rajoute du stress."

Pour les recalés avec une note provisoire, il n'est pas exclu qu'on les appelle in extremis pour passer les oraux de rattrapage, en cas de moyenne meilleure que prévu. Ces quelques candidats, qui auront "une bonne surprise", passeront les oraux sans avoir le temps de s'y préparer, mais comme c'était le cas pour tout le monde les années précédentes, a indiqué Jean-Marc Huart.

- Quelles conséquences pour Parcoursup ? -

"Cela n'aura aucun impact sur le fonctionnement de Parcoursup", la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur, a assuré vendredi la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal. Dans son entourage, on explique qu'aucun élève a priori recalé, mais dont les notes sont provisoires, ne sera désinscrit de la plateforme. "Il faudra attendre la remontée des notes définitives", souligne-t-on. Ceux qui ont d'ores et déjà le bac et qui ont accepté définitivement une proposition d’admission doivent s'inscrire dans leur établissement avant le 19 juillet.