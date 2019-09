Bactérie "tueuse d'oliviers": la crise sous-estimée, selon les oléiculteurs corses

Les oléiculteurs corses, inquiets après la détection de la bactérie "tueuse d'oliviers" Xylella fastidiosa sur deux oliviers à Antibes et Menton, ont dénoncé lundi le manque de précaution des autorités, jugeant "illusoire et délirant de vouloir faire croire que seuls deux arbres sont touchés".

Critiquant la fiabilité des analyses effectuées jusqu'ici, la présidente du syndicat interprofessionnel des oléiculteurs de Corse (Sidoc) Sandrine Marfisi estime que l'étendue de la maladie est sous-estimée, confondue à tort avec les effets de la sécheresse, et réitère sa demande des stopper toute importation de végétaux en Corse.

"La responsabilité de la propagation de la bactérie sur l'île ou celle de l'introduction de nouvelle souche vous incombe (...) Nous vous demandons de prendre la mesure des enjeux et d'agir", dit-elle dans une lettre ouverte aux autorités.

Depuis le début 2019, environ 10.000 oliviers ont été importés sur l'île dans le cadre d'une dérogation accordée par la préfecture, "alors même qu'une filière de production existe", selon le Sidoc, qui fédère 123 producteurs d’huile.

En avril 2018, des oliviers ornant des ronds-points de routes territoriales de Corse avaient été testés positifs à la Xylella fastidiosa par l'Inra sur des prélèvements réalisés par le Sidoc, mais ces tests avaient ensuite été contredits par d'autres analyses officielles menées par l'Anses. Ils sont "toujours en place, officiellement sains... toujours contaminants. Cela vous semble-t-il relever d'une juste appréciation du risque au regard de l'évolution de la situation ?", s'alarme Mme Marfisi.

"La seule prévention qui vaille contre une bactérie mortelle, sans remède connu, est de se prémunir de son introduction : par conséquent, nous vous renouvelons notre demande de mettre en oeuvre tous les moyens existants à votre disposition et dans le champ de vos compétences respectives pour interdire l'introduction de végétaux en Corse", ajoute-t-elle.

En Corse, plus de 135.000 oliviers sont exploités, répartis sur environ 630 hectares. Sur le continent, la profession souffre d'avoir perdu de nombreux marchés après des années de faible production et de récoltes calamiteuses, selon France Olive.

Identifiée dans les Pouilles, sud de l'Italie, en 2013, la bactérie Xylella fastidiosa a été repérée sur des plantes ornementales en Corse en 2015, et la même année à Nice et Mandelieu-La Napoule (Alpes-Maritimes). Vendredi, pour la première fois, l'annonce a été faite qu'elle touchait deux oliviers en France. Considérée comme l'une des plus dangereuses pour les végétaux à l'échelle mondiale, la bactérie est transmise par des insectes très communs, et s'attaque à plus de 200 espèces.