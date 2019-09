Bahamas : l'ouragan Dorian frappe l'archipel de plein fouet

Le cyclone poursuit sa trajectoire incertaine vers les Etats-Unis, où les autorités ont ordonné l'évacuation préventive de centaines de milliers de personnes dans les régions côtières.



L'ouragan de catégorie 5, qualifié de "catastrophique" par le Centre national des ouragans américain (NHC), a touché terre dimanche à Elbow Cay, sur les îles Abacos dans le nord-ouest des Bahamas, pays composé de quelque 700 îles.



"Nous sommes face à un ouragan (...) comme nous n'en avons jamais vu dans l'histoire des Bahamas", a déclaré Hubert Minnis, Premier ministre de cet archipel de quelque 700 îlots situé entre la Floride, Cuba et Haïti. "C'est probablement le jour le plus triste de ma vie", a-t-il ajouté, en larmes.



Selon le NHC, basé à Miami, Dorian a égalé le record, qui date de 1935, de l'ouragan le plus puissant de l'Atlantique lorsqu'il a touché terre, faisant redouter des scènes de dévastation. Aucune victime n'a cependant été signalée ce lundi.



"Les gens sont encore traumatisés par Matthew (en 2016) mais c'est encore pire", a expliqué à l'AFP Yasmin Rigby, qui vit à Freeport, sur l'île de Grand Bahama.



Depuis la Maison Blanche, le président américain Donald Trump a appelé à la plus grande vigilance face à ce phénomène climatique "très très puissant".

"Priez pour les habitants des Bahamas", a-t-il tweeté peu après.

"Très difficile à prédire"

Après les Bahamas, l'ouragan devrait se rapprocher de la côte est de la Floride (sud-est des Etats-Unis) lundi soir et mardi, mais il est difficile de prévoir avec quelle intensité il va frapper le "Sunshine State".



"Initialement, il devait frapper directement la Floride", a rappelé dimanche le président Donald Trump à son arrivée à la Maison Blanche de retour de Camp David. "Il semble désormais qu'il va remonter vers la Caroline du Sud et la Caroline du Nord. La Géorgie et l'Alabama vont aussi être touchées".



"Mais sa course pourrait encore changer", a mis en garde le locataire de la Maison Blanche, qui a annulé le voyage qu'il devait effectuer en Pologne ce week-end.

Le gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster, a déclaré l'état d'urgence dans son Etat. "La force et le caractère imprévisible de la tempête nous obligent à nous préparer à tous les scénarios", a-t-il souligné. Il a ordonné l'évacuation obligatoire de la côte de l'Etat, une mesure affectant environ 800.000 habitants.



L'état d'urgence avait déjà été déclaré en Floride et dans une douzaine de comtés de l'Etat de Géorgie. Cette mesure permet de mieux mobiliser les services publics de l'Etat et de recourir si besoin à l'aide fédérale.



Une évacuation obligatoire a également été ordonnée pour les régions côtières des comtés de Palm Beach et Martin, en Floride, et pour six comtés côtiers de Géorgie.

Si une forme de soulagement dominait à Miami, les habitants restaient prudents et la distribution par la ville de sacs de sable pour lutter contre les inondations se poursuivait.



Le gouverneur républicain de la Floride, Ron DeSantis, a exhorté la population à "rester vigilante". La Floride, principalement constituée d'une péninsule, se trouve chaque année en première ligne lors de la saison des ouragans. Avec un relief très plat, le littoral est particulièrement menacé par une montée des eaux. Le centre des terres se caractérise également par de faibles altitudes. Pour les habitants, la principale menace est donc les inondations.



Selon un officier coordonnant les secours, 12.000 soldats se trouvent actuellement en Floride en attendant l'arrivée de Dorian.