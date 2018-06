Baisse du nombre de demandeurs d'emploi indemnisés au 1er trimestre

Au 1er trimestre 2018, le nombre de demandeurs d'emploi indemnisés a baissé en métropole de 1,0% par rapport au trimestre précédent, et de 2,2% par rapport à la même période en 2017, selon des données provisoires de Pôle emploi consultées lundi par l'AFP.

Au total, 3,09 millions de demandeurs d'emploi en moyenne étaient indemnisés au 1er trimestre, soit environ la moitié (49,4%) des 6,26 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, toutes catégories confondues.

Sur un an, la courbe des demandeurs d'emploi indemnisés, en nette baisse (-2,2%), diverge de celle des inscrits à Pôle emploi, quasi-stable (+0,1% toutes catégories confondues, malgré une baisse de 1,4% des inscrits en catégorie A, celle des chômeurs sans aucune activité).

Tous les demandeurs d'emploi ne réunissent pas forcément les conditions pour toucher une allocation. Par ailleurs, certains demandeurs d'emploi, qui remplissent les conditions, peuvent ne pas être indemnisés sur un mois donné s'ils ont repris ponctuellement une activité suffisamment rémunérée.

Parmi les personnes indemnisées, une large majorité, 2,61 millions, touche une allocation au titre de l'assurance chômage, un chiffre en baisse de 0,9% sur le trimestre et de 1,1% sur un an.

Quant au nombre de chômeurs ayant épuisé leurs droits et touchant une allocation de solidarité versée par l'État (411.900), il baisse de 4,5% sur le trimestre et de 9,7% sur un an, pour atteindre son plus bas niveau depuis 2012.