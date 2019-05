Baisse record des prescriptions d'opiacés aux Etats-Unis en 2018

Le volume de médicaments opiacés distribués aux Etats-Unis a baissé de 17% en 2018 par rapport à l'année précédente, accélérant la réduction engagée depuis 2011 aux Etats-Unis, selon un rapport publié jeudi.

Le volume d'opiacés a été réduit au total de 43% par rapport au pic de 2011, selon un rapport de la société de services pharmaceutiques Iqvia.

En 1992, la dose moyenne était de 22 comprimés par adulte américain. En 2011, au pic, la consommation était passée à 72 comprimés et elle est redescendue à 34 l'an dernier.

Ce sont principalement les hautes doses quotidiennes (plus de 90 milligrammes d'équivalent morphine) qui ont vu les ordonnances baisser, indique le rapport.

La baisse semble confirmer que le monde médical a changé ses pratiques face au scandale des overdoses par opiacés et à la pression politique et, plus récemment, judiciaire.

Ces overdoses ont contribué à faire reculer l'espérance de vie aux Etats-Unis depuis 2014.

En 2017, environ 70.000 Américains sont morts d'overdoses de drogues, soit 10% de plus qu'en 2016. Deux-tiers de ces overdoses étaient dues à des opiacés.

Les opiacés incluent les "naturels" morphine et codéine, et les semi-synthétiques comme les antidouleurs oxycodone (marque OxyContin) et hydrocodone (Vicodin), distribués sur ordonnance mais également détournés sur le marché noir.