Ballon chinois abattu : quelles conséquences sur la rivalité entre la Chine et les États-Unis ?

En l’espace de quelques jours, deux ballons chinois "espions" ont été repérés survolant le territoire des Etats-Unis et de l’Amérique latine. Le ballon qui a traversé l'espace aérien du Canada et des Etats-Unis a finalement été abattu par un chasseur américain. Ces événements provoquent un regain de tensions entre Washington et Pékin.