Ballon d'Or : le Français Benzema sacré meilleur joueur 2022, 24 ans après Zidane

Un palmarès presque attendu, mais enthousiasmant. Au bout d'une cérémonie durée un peu plus d'une heure c'est d'abord le titre récompensant la meilleure joueuse qui a été attribué à l'Espagnole Alexia Putellas, qui remporte pour la deuxième année consécutive le Ballon d'or de la meilleure joueuse.Et c'est Karim Benzema, comme le disaient de nombreux pronostics, qui remporte le Ballon d'Or 2022 du meilleur joueur."Ce Ballon d'Or, c'est individuel, mais ça reste collectif, c'est le Ballon d'Or du peuple", a lancé le lauréat du 66e trophée remis par le magazine France Football."Voir (ce trophée) devant moi c'est une fierté. Je repense à quand j'étais petit, tout le travail, je n'ai jamais lâché. C'est un rêve de gamin, j'ai grandi avec ça dans la tête", a ajouté "Benz'", avec "deux modèles dans ma vie, Zizou et Ronaldo".Le trophée du meilleur club de l'année est remporté par Manchester city.Créé en 1956, le Ballon d'Or du magazine France Football a pris un virage cette année, avec une réforme destinée à le rendre "plus lisible".Après avoir récompensé les joueurs pour leurs performances sur une année civile, le trophée s'aligne désormais sur le calendrier de la saison sportive et prend en compte tout l'exercice 2021-2022.Aussi la Ligue des nations masculine d'octobre 2021 est-elle incluse dans l'analyse du jury, tout comme l'Euro féminin de juillet 2022 pour la distinction féminine. Mais pas le début de la saison 2022-2023, démarrée en août.Les critères d'attribution ont également subi une refonte. Les "performances individuelles" et le "caractère décisif et impressionnant des prétendants" seront le critère numéro 1, devant "l'aspect collectif et les trophées remportés" et "la classe du joueur et son sens du fair-play".L'ensemble de la carrière du joueur ne sera plus prise en compte, pour éviter les risques d'une "chasse gardée", un travers du passé avec 12 sacres partagés entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en 13 ans.Le jury a également été revu, avec un resserrement à 100 votants, des journalistes issus des 100 premières nations au classement Fifa (contre 170 auparavant), et 50 votants pour le Ballon d'Or féminin.Une présélection de 30 joueurs et 20 joueuses a été établie par un comité, composé des rédactions de France Football et L'Équipe, ainsi que de l'ancienne star Didier Drogba.Cette année, Lionel Messi ne fait pas partie de la sélection après avoir remporté 7 fois le Ballon d'Or.Karim Benzema était effectivement le grand favori de cette édition. Il faut remonter à 1998 (Zidane) et 1991 (Papin) pour qu'un Français remporte le Ballon d'Or comme nous le rappelle notre envoyé spécial sur place, Karim Baldé.Autre nouveauté, les joueurs sont classés.Riyad Mahrez (Algérie, Manchester City) - 12èmeJoshua Kimmich (Bayern Munich) - 25èmeAntonio Rüdiger (Chelsea puis Real Madrid) - 25èmeTrent Alexander-Arnold (Liverpool) - 22èmePhil Foden (Manchester City) - 22èmeHarry Kane (ENG, Tottenham) - 21èmeKevin De Bruyne (Manchester City) - 3èmeCasemiro (Manchester United) - 17èmeFabinho (Liverpool) - 14èmeVinicius Jr (BRA, Real Madrid) - 8èmeLuis Diaz (FC Porto puis Liverpool) - 17èmeSon Heung-min (Tottenham) - 11èmeSébastien Haller (Ajax Amsterdam puis Borussia Dortmund) - 13èmeLuka Modric (Real Madrid) -Ballon d'or 2018 - 10èmeMohamed Salah (Liverpool) - 5èmeMike Maignan (AC Milan) - 25èmeKylian Mbappé (Paris SG) - Trophée Kopa 2018 - 6èmeChristopher Nkunku (RB Leipzig) - 25èmeErling Haaland (Borussia Dortmund puis Manchester City) - 10ème​Virgil van Dijk (Liverpool) - 16èmeJoao Cancelo (Manchester City) - 25èmeCristiano Ronaldo (Manchester United) - Ballon d'or 2017, 2016, 2014, 2013, 2008 - 20èmeRafael Leao (AC Milan) - 14èmeBernardo Silva (Manchester City) - 22èmeDusan Vlahovic (Fiorentina puis Juventus Turin) - 17èmeDarwin Nuñez (Benfica puis Liverpool) - 25èmeAlexandra Popp (Wolfsburg) - 6èmeLena Oberdorf (Wolfsburg) - 4èmeMillie Bright (Chelsea) - 15èmeLucy Bronze (Manchester City puis FC Barcelone) - 10èmeBeth Mead (Arsenal) - 2èmeSam Kerr (Chelsea) - 3èmeChristiane Endler (Lyon) - 12èmeCatarina Macario (Lyon) - 9èmeAlex Morgan (Pride d'Orlando puis Wave de San Diego) - 13èmeTrinity Rodman (Spirit de Washington) - 18èmeAitana Bonmati (FC Barcelone) - 5èmeSelma Bacha (Lyon) - 14èmeKadidiatou Diani (Paris SG) - 10èmeMarie-Antoinette Katoto (Paris SG) - 17èmeWendie Renard (Lyon) - 8èmeAsisat Oshoala (FC Barcelone) - 16èmeAda Hegerberg (Lyon) - 7èmeVivianne Miedema (Arsenal) - 11èmeFridolina Rolfö (SWE, FC Barcelone) - 19èmeLe, du nom du mythique attaquant français Raymond Kopa (1931-2017) ballon d'or 1958, qui récompense le meilleur jeune joueur est descerné à Gavi, 18 ans, milieu de terrain du FC Barcelone. C'est Ronaldo et Petri qui remettent le prix au jeune sévillan, Pablo Martín Páez Gavira.Kylian Mbappé a remporté la première édition en 2018, Pedri en est le tenant du titre.Parmi les nommés figurent notamment Eduardo Camavinga (Real Madrid), l'Anglo-Nigérian Bukayo Saka (Arsenal) et Jamal Musiala (Bayern Munich).Le(du grand champion brésilien Socrates 1954-2011) va célébrer les footballeurs et footballeuses les plus engagés dans des projets sociétaux et caritatifs. Il est remis pour la première fois au Sénégalais Sadio Mané par Raï, le champion du monde 1994."Merci tout le monde. Je suis vraiment très content d'être là et même si parfois je suis peut-être un peu timide, je suis content de faire tout ce que je fais pour toutes ces personnes chez moi (au Sénégal) pour que la vie soit meilleure." a déclaré ManéVient ensuite le, créé en 2021, en hommage à Gerd Müller star du Bayern de Munich, mort le 15 août 2021 des suites de la maladie d'Alzheimer, qui désignera le meilleur buteur. Il est remis au Polonais Robert Lewandowski, l'avant-centre du FC-Barcelone.Pour finir, le, en hommage au footballeur soviétique Lev Yachine (1929-1990), seul gardien de but à avoir remporté un Ballon d'or en 1963, désignera le meilleur gardien de but. Le Belge Thibaut Courtois (Real Madrid), grand favori pour succéder à l'Italien Gianluigi Donnarumma (PSG), est sacré meilleur goal. Le trophée lui est remis par Sébastien Haller.