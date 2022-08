Ballon d'Or: Messi passe à la trappe

Une absence majeure: septuple lauréat et tenant du titre, la star argentine Lionel Messi paye au prix fort sa première saison ratée au PSG et ne fait pas partie de la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or 2022 dévoilée vendredi.

Il s'agit d'un sacré évènement, le génie albiceleste étant présent parmi les prétendants à cette prestigieuse distinction individuelle depuis 2006 et sur le podium quasiment sans discontinuer depuis 2007, hormis une parenthèse en 2018.

Mais "La Pulga" a été victime de ses piètres prestations sous le maillot parisien d'autant que le Ballon d'Or a changé de format et ne couronne plus le meilleur joueur sur une année civile mais sur la saison sportive, en mettant dorénavant en avant "les performances individuelles" et le "caractère décisif et impressionnant" des postulants. Des critères qui pouvaient difficilement s'appliquer à Messi après un exercice aussi compliqué à Paris.

Arraché à contre-coeur à son cocon barcelonais l'été dernier, Messi a traîné son spleen sur les terrains de Ligue 1 et n'a pas non plus réussi à se sublimer en Ligue des champions où le PSG a connu une désillusion face au Real Madrid en 8e de finale. Au total, l'Argentin n'a inscrit que 11 buts avec les champions de France en 2021-2022, des statistiques faméliques pour un joueur de sa dimension.

Difficile de parler de fin de cycle ou de déclin pour le natif de Rosario (35 ans), d'autant que son début de saison est plutôt prometteur et qu'il sera très motivé pour disputer ce qui ressemble fort à son ultime Coupe du monde (20 novembre-18 décembre au Qatar). Mais ses productions individuelles étaient largement insuffisantes ces derniers mois à Paris pour justifier une quelconque indulgence de la part du magazine France Football, l'organisateur du Ballon d'Or qui sera décerné le 17 octobre.

Neymar est l'autre star à faire les frais d'un exercice délicat sur le plan personnel avec le PSG (13 buts et 8 passes décisives en 28 matches, toutes compétitions confondues).

- Benzema, immense favori -

Le reste de la liste des nommés est sans surprise avec notamment la présence de l'immense favori Karim Benzema.

L'attaquant français a été l'artisan principal du 14e titre du Real en C1 en terminant meilleur buteur (15) et devrait selon toute vraisemblance devenir le 5e Tricolore à être sacré après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991) et Zinédine Zidane (1998). En 2021/2022, Benzema a marqué à 44 reprises en 46 rencontres avec le club madrilène, remportant également le Championnat d'Espagne.

En doublant la mise contre Francfort (2-0) mercredi en Supercoupe d'Europe, l'ex-Lyonnais (34 ans) s'est aussi positionné comme le 2e meilleur artificier de l'histoire du Real avec 324 réalisations, devant la légende madrilène Raul.

A ses exploits en club, Benzema a également ajouté la saison dernière la Ligue des nations, son premier trophée avec l'équipe de France.

Les Bleus comptent au total quatre candidats pour le Ballon d'Or (Karim Benzema, Kylian Mbappé, Mike Maignan, Christopher Nkunku) et deux pour le prix Yachine de meilleur gardien (Hugo Lloris, Mike Maignan).

Il y aura aussi quatre Françaises (Selma Bacha, Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto, Wendie Renard) en lice pour le Ballon d'Or féminin parmi les 20 nommées où on retrouve la tenante du titre Alexia Putellas et la Norvégienne de Lyon Ada Hegerberg, première lauréate en 2018.

kn/lve