Bangladesh : garde du corps pour un champion de cricket menacé par des islamistes

Le joueur star de cricket au Bangladesh Shakib Al Hasan s'est vu assigner un garde du corps armé après avoir reçu des menaces de mort de la part d'islamistes, a annoncé mercredi la fédération bangladaise de cricket.

Pour avoir participé à une cérémonie hindoue en Inde voisine, ce sportif âgé de 33 ans est devenu la dernière cible en date des menaces d'islamistes qui se font entendre de plus en plus fort dans son pays. Ils viennent d'organiser des manifestations contre la France et son président Emmanuel Macron qui a défendu le droit à la caricature au nom de la liberté d'expression après la décapitation le 16 octobre par un islamiste d'un enseignant ayant montré des caricatures du prophète Mahomet en cours d'éducation civique.

La présence de Shakib Al Hasan à une cérémonie en l'honneur d'une déesse hindoue le 12 novembre à Calcutta dans l'est de l'Inde avait déclenché une tempête sur les réseaux sociaux bangladais.

Un homme qui l'avait menacé de mort sur un réseau social en l'accusant d'avoir "porté atteinte au sentiment religieux" a été arrêté mardi par la police.

"La menace est inquiétante", a déclaré mercredi aux journalistes à Dacca le président du Bangladesh Cricket Board (BCB), Nizamuddin Chowdhury.

"Nous avons pris des mesures immédiates et également informé les agences de sécurité concernées. Elles prennent aussi les initiatives nécessaires", a-t-il ajouté sans autres détails.

Le garde du corps a été aperçu aux côtés du joueur mercredi au cours d'un entraînement à Dacca.

Shakib Al Hasan avait publiquement présenté des excuses lundi pour s'être rendu à cette cérémonie hindoue. Au Bangladesh, un pays majoritairement musulman, les prédicateurs islamiques enjoignent aux fidèles de ne pas pas participer aux cérémonies d'autres religions.