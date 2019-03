Barcelone: Alba espère éviter une "mésaventure" contre Lyon en C1

Le FC Barcelone doit jouer avec une "concentration maximale" mercredi contre Lyon en huitièmes retour de Ligue des champions (aller: 0-0) sous peine de subir la même "mésaventure" que le Real Madrid ou le Paris SG, a prévenu lundi le défenseur catalan Jordi Alba.

"On annonçait aussi le Real comme favori mais l'Ajax a mérité de passer au tour suivant. Concernant le PSG et Manchester, il y a les goûts et les couleurs, mais a priori ce sont d'autres équipes qui auraient dû passer selon l'avis général", a souligné l'international espagnol en conférence de presse après avoir signé sa prolongation de contrat jusqu'en 2024.

"Nous devons aborder ce match (contre Lyon) avec une intensité maximale, une concentration maximale, avec le soutien de notre public, et nous devons conserver le niveau que nous avons affiché cette saison", a poursuivi Alba.

"Après, il peut arriver des mésaventures comme le jour de l'AS Rome, où nous étions aussi favoris et nous savons tous ce qui s'est passé", a souligné le latéral gauche, allusion à l'élimination barcelonaise en quart de finale l'an dernier (4-1, 0-3). "Il est certain que notre équipe va faire front et essayer de passer. Mais je ne suis pas devin."

Solide leader du Championnat d'Espagne, qualifié pour la finale de Coupe du Roi le 25 mai contre Valence, le Barça reste en lice pour un somptueux triplé Liga-Coupe-C1, comme ceux réussis par l'équipe blaugrana en 2009 et 2015. Mais le chemin est encore long, surtout en Ligue des champions, a prévenu Alba.

"On sait que tous ces titres sont difficiles à gagner. Ce n'est jamais facile. Evidemment, nous avons une équipe qui se connaît depuis longtemps (...), nous avons intégré du sang neuf et nous allons essayer de continuer à batailler de la même manière, en espérant gagner tous les titres", a-t-il fait valoir.

Et la bonne forme actuelle du Barça, récent vainqueur de deux clasicos en une semaine face au Real en Coupe du Roi (3-0) et en Liga (1-0), est prometteuse.

"Nous sommes heureux de la saison que nous accomplissons. Mais les moments compliqués arrivent et nous devons les surmonter si nous voulons gagner tous les titres", a conclu Alba.